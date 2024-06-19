İskoçya 1-1 İsviçre (EURO 2024 maç özeti)

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EURO 2024 A Grubu ikinci maçında İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geldi. Köln'de oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.
İskoçya, 13. dakikada Fabian Schar'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. İsviçre'ye beraberliği 26. dakikada şık bir vuruşla Shaqiri getirdi.
Bu sonucun ardından İsviçre puanını 4'e yükseltti. İskoçya ise puanla tanıştı.
Grubun üçüncü maçlarında 23 Haziran Pazar günü, İsviçre ile Almanya; İskoçya ile Macaristan karşı karşıya gelecek.
İki maç sonucunda oluşan puan durumu şu şekilde:
1- Almanya: 6 puan
2- İsviçre: 4 puan
3- İskoçya: 1 puan
4- Macaristan: 0 puan
İSKOÇYA 1-1 İSVİÇRE
GOL: 13' Schar (K.K.), 26' Shaqiri
İlk yarı sonucu: 1-1
İLK 11'LER
İskoçya: Gunn, Ralston, Hendry, Hanley, Tierney, Robertson, McTominay, Gilmour, McGregor, McGinn, Adams.
İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Xhaka, Freuler, Shaqiri, Aebischer, Vargas, Ndoye.