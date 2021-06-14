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EURO2020
Haber Giriş: 14.06.2021 - 09:44 | Son Güncelleme:

İskoçya 0 - 2 Çekya (EURO 2020 D Grubu maç özeti)

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İskoçya 0 - 2 Çekya (EURO 2020 D Grubu maç özeti)

EURO 2020 D Grubu ilk maçında İskoçya ile Çekya karşı karşıya geldi. Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanan mücadeleyi Çekya 2-0 kazanmayı başardı.

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  • Son Dakika: EURO 2020de Patrick Schick 1980den bu yana en uzak mesafeden atılan gole imza attı (İskoçya - Çekya)
  • Son Dakika: EURO 2020de Patrick Schick 1980den bu yana en uzak mesafeden atılan gole imza attı (İskoçya - Çekya)
  • Son Dakika: EURO 2020de Patrick Schick 1980den bu yana en uzak mesafeden atılan gole imza attı (İskoçya - Çekya)
  • Son Dakika: EURO 2020de Patrick Schick 1980den bu yana en uzak mesafeden atılan gole imza attı (İskoçya - Çekya)
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İskoçya ile Çekya, EURO 2020 D Grubu'ndaki ilk maçlarında karşı karşıya geldiler.

Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanan ve İskoçya'nın favori olarak çıktığı mücadelede kazanan, 2-0'lık skorla Çekya oldu.

Çekya'ya galibiyeti getiren golleri 42 ve 52. dakikalarda Patrik Schick kaydetti. 25 yaşındaki golcünün kaydettiği 2. gol, turnuva tarihinin 1980'den bu yana en uzak mesefeden kaydedilen golü oldu.

Bu sonuçla Çekya, gruptaki ilk maçını galibiyetle tamamlamış oldu. İskoçya ise grupta puanla tanışamadı.

İkinci haftada İngiltere İskoçya ile, Çekya ise Hırvatistan ile karşılaşacak.

İskoçya 0 - 2 Çekya (EURO 2020 D Grubu maç özeti)

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