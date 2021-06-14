İskoçya 0 - 2 Çekya (EURO 2020 D Grubu maç özeti)

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İskoçya ile Çekya, EURO 2020 D Grubu'ndaki ilk maçlarında karşı karşıya geldiler.

Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanan ve İskoçya'nın favori olarak çıktığı mücadelede kazanan, 2-0'lık skorla Çekya oldu.

Çekya'ya galibiyeti getiren golleri 42 ve 52. dakikalarda Patrik Schick kaydetti. 25 yaşındaki golcünün kaydettiği 2. gol, turnuva tarihinin 1980'den bu yana en uzak mesefeden kaydedilen golü oldu.

Bu sonuçla Çekya, gruptaki ilk maçını galibiyetle tamamlamış oldu. İskoçya ise grupta puanla tanışamadı.

İkinci haftada İngiltere İskoçya ile, Çekya ise Hırvatistan ile karşılaşacak.

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