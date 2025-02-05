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İskenderunspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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#İskenderunspor#Trabzonspor#Türkiye Kupası
İskenderunspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 09:30

İskenderunspor - Trabzonspor maçı ile Türkiye Kupası A Grubu mücadelesi kapsamında futbolseverlerle buluşacak. Trabzonspor, geçtiğimiz haftalarda güçlü rakipleri karşısında sergilediği performansla dikkat çekerken, İskenderunspor ise toparlanma emareleri ile dikkat çekiyor. Peki, İskenderunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.

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İskenderunspor - Trabzonspor maçı, Türkiye Kupası A Grubu 2. Hafta karşılaşması olarak futbolseverlerin ilgisini çekecek. Trabzonspor, bir galibiyet ile ligin üst sırasında yer alırken, İskenderunspor ise beraberlik sonucu elde ettiği 1 puanı, 4 puana çıkarmak için bugün sahada olacak. Peki, İskenderunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

İSKENDERUNSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası A Grubu 2. Hafta mücadelesi kapsamında İskenderunspor - Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadele 5 Şubat 2025 tarihinde saat 13.00'te A Spor ekranlarında olacak.

İSKENDERUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
İskenderunspor, Süper Lig'de zorlu rakiplerle mücadele etse de zaman zaman sürpriz sonuçlarla dikkat çekti. Trabzonspor ise kadro derinliği ve tecrübeli oyuncularıyla ligin güçlü ekiplerinden biri olarak öne çıkıyor. İskenderunspor, evinde aldığı bazı galibiyetlerle moral bulurken, Trabzonspor deplasmanda da istikrarlı sonuçlar elde etmeyi sürdürüyor. Bu maç, her iki takım için de prestij mücadelesi anlamına geliyor.

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#İskenderunspor#Trabzonspor#Türkiye Kupası

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