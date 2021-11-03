İskenderunspor, Riekerink'le 4'te 4 yaptı

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Karadeniz deplasmanında 52 Orduspor’u yenerek 4’te 4 yapan İskenderunspor, evinde oynayacağı Altındağspor hazırlıklarına sıkı bir şekilde başladı. Teknik direktör Jan Olde Riekerink gözetiminde aralıksız sürdürülen antrenmanlarda takımı yalnız bırakmayan İskenderunspor Başkanı Hakan Bolat, bu hafta Altındağspor’u yenerek yollarına devam etmek istediklerini kaydetti.



"LİDER OLABİLİRİZ"



Alınan sonuçlardan memnun olduklarını vurgulayan başkan Bolat, "Hedefimiz şampiyonluk. Her maç bizim için ayrı bir final. Altındağ maçına da çok iyi hazırlanıyoruz. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Rakiplerimiz de deplasmanda oynayacak. Belki bu hafta Allahın izniyle lider olabiliriz. Taraftarlarımızı, seyircilerimizi maça bekliyoruz. Gelsinler, takımlarına destek olsunlar dedi.



İskenderunspor, ligde 19 puanla lider Düzcezpor’un ardından 1 puan farkla ikinci sırada yer alıyor.