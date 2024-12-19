İskenderunspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? ZTK'da Hatay derbisi

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İskenderunspor Hatayspor maçı, bölge halkının yakın takibinde olacak. Stadyumlarından uzak olan iki takım, karşılaşmayı Kırıkhan 6 Şubat Stadyumu'nda oynayacak. Karşılaşma, ekran başından canlı takip edilebilecek. Peki, İskenderunspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma öncesi detaylı bilgiler

İSKENDERUNSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesi kapsamında İskenderunspor - Hatayspor karşı karşıya gelecek. Mücadele 19 Aralık 2024 tarihinde 13.00'te A Spor ekranlarında olacak.

İSKENDERUNSPOR - HATAYSPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ