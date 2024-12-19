İskenderunspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? ZTK'da Hatay derbisi

Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 10:08
Türkiye Kupası'nda Hatay derbisi, futbolseverlerle buluşuyor. .TFF 2. Lig'in güçlü ekiplerinden İskenderunspor, Süper Lig ekibi Hatayspor'u konuk edecek. Bu zorlu mücadelede her iki takım da üst tur hedefiyle sahada olacak. Peki, İskenderunspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
İskenderunspor Hatayspor maçı, bölge halkının yakın takibinde olacak. Stadyumlarından uzak olan iki takım, karşılaşmayı Kırıkhan 6 Şubat Stadyumu'nda oynayacak. Karşılaşma, ekran başından canlı takip edilebilecek. Peki, İskenderunspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma öncesi detaylı bilgiler
İSKENDERUNSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesi kapsamında İskenderunspor - Hatayspor karşı karşıya gelecek. Mücadele 19 Aralık 2024 tarihinde 13.00'te A Spor ekranlarında olacak.
İSKENDERUNSPOR - HATAYSPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
- İskenderunspor, ev sahibi olarak oynadığı son maçlarda genellikle defansif anlamda güçlü performanslar sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.
- Hatayspor ise Süper Lig'den Ziraat Türkiye Kupası'na iddialı bir şekilde gelerek, bu tür derbilerde göstermiş olduğu motivasyonla biliniyor.
- Geçtiğimiz yıllarda oynanan Hatay derbilerinde, Hatayspor'un üstünlüğü öne çıksa da, İskenderunspor, evinde oynadığı maçlarda zor kaybeden bir takım olarak dikkat çekiyor.