İşitme Engelliler Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

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Karabük’te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden Türkiye Erkek Milli Takımı, şampiyonayı namağlup tamamladı. Grup ve yarı final müsabakalarında bütün rakiplerini yenmeyi başaran Ay-yıldızlı ekip finalde Ukrayna ile karşı karşıya geldi. Yeni Mahalle Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Türkiye, ilk ve ikinci seti 25-19, üstün tamamladı. Üçüncü seti Ukrayna'nın 25-23 kazanmasıyla uzayan dördüncü sette Türkiye rakibini 25-17 mağlup etmeyi başararak Avrupa Şampiyonu oldu.

Kupa ve madalyalarınprotokol üyeleri tarafından verilmesiyle şampiyona sona erdi.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN MİLLİ VOLEYBOLCULARA TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Karabük’te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası’nda şampiyon olan Milli Takım için tebrik mesajı yayımladı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Karabük’te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası’nda şampiyon olan İşitme Engelliler Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı ile aynı turnuvada ikinci olan İşitme Engelliler Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Karabük’te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası’nda şampiyon olan Filenin Efeleri’ni yürekten kutluyorum. Şampiyonaya kusursuz bir şekilde ev sahipliği yapan Karabüklü hemşehrilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Aynı turnuvayı ikincilikle tamamlayan İşitme Engelliler Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımımıza da gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür ediyorum.”