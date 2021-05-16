MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriİşitme engelli milli futbolcu Hüseyin Er vefat etti
GeriFutbol İşitme engelli milli futbolcu Hüseyin Er vefat etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 16.05.2021 - 22:28 | Son Güncelleme:

İşitme engelli milli futbolcu Hüseyin Er vefat etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İşitme engelli milli futbolcu Hüseyin Er vefat etti

İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı oyuncularından Hüseyin Er, hayatını kaybetti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, yayımladığı başsağlığı mesajında, "Futbol milli takım sporcumuz Hüseyin Er'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Hüseyin'e, işitme engelliler camiamız adına, Yüce Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi.

Milli futbolcu Hüseyin Er'in geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi