Işın Çelebi kimdir? Galatasaray başkan adaylığından çekilen Işın Çelebi hakkında bilgiler

Işın Çelebi 15 Eylül 1950 tarihinde Karaman'da dünyaya geldi. Eski ANAP İzmir milletvekili ve Devlet Bakanlığı yapan Işın Çelebi, 2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde adaylıktan çekildi.

IŞIN ÇELEBİ KİMDİR?

Işın Çelebi, ODTÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji Bölümü mezunudur. İTÜ Metalurji Mühendisliğinde Master yaptı. Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi bölümünde de Master yaptı. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonomi bölümünde de doktorasını yaptı. İngilizce biliyor. DPT İktisadi Planlama Dairesi Uzmanı, Grup Başkanı, METAŞ Genel Müdürüydü. 18, 19, 20 ve 21. Dönem ANAP İzmir milletvekilliği yaptı. Ekonomiden sorumlu eski devlet bakanıdır.

Adnan Polat'ın başkan olduğu dönemde Galatasaray Spor Kulübü 2. başkanlığı görevini yürütmüştür.

7 Nisan 2021'de Galatasaray başkanlığına aday oldu. Ancak, 5 Haziran 2021 tarihinde adaylığından vazgeçtiğini duyurdu.

Işın Çelebi, evli ve üç çocuk babasıdır.