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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 24.06.2020 - 12:42,Son Güncelleme:

Isiah Umipig, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te!

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Isiah Umipig, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te!
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Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Manisa Büyükşehir Belediyespor’dan ayrılan guard Isiah Umipig’i kadrosuna kattı.

Türkiye Basketbol Ligi’nde koronavirüs salgınıyla yarım kalan geçen sezonu üçüncü sırada bitirip yeni sezon öncesi transfer harekatına hızlı başlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Manisa Büyükşehir Belediyespor’dan ayrılan guard Isiah Umipig’i kadrosuna kattı.

Son 2 sezonu ülkemizde geçiren 28 yaşında, 1.83 boyundaki oyuncu geçen sezon Manisa’da 19.4 sayı, 2.3 ribaund, 5 asist ortalamalarıyla oynayıp takımın en skorer ismi oldu.

Umipig, Denizli yönetiminin kendisine gönderdiği sözleşmeyi imzaladı.

 

Isiah Umipig, Merkezefendi Belediyesi Denizli Baskette

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