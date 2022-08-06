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Isco Beşiktaş'a önerildi iddiası!

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#İsco#Beşiktaş#Transfer
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 08:42

Beşiktaş’ta gündeme dünyaca ünlü bir yıldız geldi... Orta saha takviyesi konusunda çalışmalarını sürdüren Kara Kartal’a , menajerler aracılığıyla, 9 yıllık Real Madrid macerası sonrası, boşa çıkan Isco önerildi.

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Yeni sezon öncesinde kadrosuna birçok önemli takviye yapan Beşiktaş, güçlü bir ekip oluşturmuştu. Emirhan İlkhan’ın sürpriz bir şekilde İtalya Serie A ekibi Torino’ya transferi sonrasında Beşiktaş, orta sahasını güçlendirmek için düğmeye bastı.

Bu doğrultuda hem listesindeki oyuncular hem de öneriler üzerinden ilerleyen kulübe, menacerler aracılığıyla dünyaca ünlü bir isim teklif edildi. Fanatik'te yer alan habere göre; İspanya La Liga ekibi Real Madrid’deki 9 yıllık macerası sonrasında sezon bitimiyle boşa çıkan Isco, Beşiktaş’a önerildi. 30 yaşındaki futbolcunun temsilcisinden maliyet konusunda bilgi isteyen idareciler, uygun şartlar oluşması halinde bu oyuncuyu gündemine alabilir.

Ismael’den jet hızıyla onay

Teknik direktör Valerien Ismael’e de konuyla ilgili olarak bilgi veren yöneticilerin, Fransız teknik adamdan jet hızıyla olumlu geri aldığı ifade edildi. İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal başta olmak üzere, Avrupa’nın birçok kulübünün de hedefleri arasında yer alan tecrübeli futbolcunun 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor.

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Real Madrid formasıyla 9 yılda 5 kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez La Liga şampiyonluğu yaşadı.

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Beşiktaştan Torinoya transfer olan Emirhan İlkhan:Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan: Haberi Görüntüle

 

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#İsco#Beşiktaş#Transfer

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