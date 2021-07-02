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GeriFutbol Isaac Cofie, Sivasspor ile sözleşme yeniledi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.07.2021 - 13:10 | Son Güncelleme:

Isaac Cofie, Sivasspor ile sözleşme yeniledi

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Isaac Cofie, Sivasspor ile sözleşme yeniledi

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Ganalı oyuncu Isaac Cofie ile yeniden anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sezon bitiminde sona eren orta saha oyuncusu Isaac Cofie ile 2 yıllık yeni mukavele imzalandığı belirtildi.

Kırmızı-beyazlı ekip, 29 yaşındaki oyuncuyu geçen sezon İspanya'nın Sporting Gijon takımından transfer etmişti.

Cofie, kırmızı-beyazlı formayla Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 32 maça çıkmıştı.

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