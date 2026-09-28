İrlanda'dan İsrail'e görülmemiş protesto

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Uluslar B Ligi 3. Grup’taki İsrail-İrlanda Cumhuriyeti maçına, konuk takımın, İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı protesto için gerçekleştirdiği eylemler damga vurdu.
· Macaristan’ın Debrecen kentindeki maça İrlandalılar siyah bant takarak çıktı.
· İrlanda kalecisi Bazunu Gazze’’deki katliamı protesto için kadroda yer almadı.
· İrlanda Milli Takımı Kaptanı O’Shea, rakip kaptan Salomon’un elini sıkmadı.
· İrlandalı futbolcular seremonide İsrail ulusal marşı çalarken başlarını öne eğdi. Maçı İrlanda 3-0’ık skorla kazanırken goller Parrot, İdah ve Moylan’dan geldi. İrlandalı futbolcular attıkları gollerden sonra kollarındaki siyah bandı öptü.
🇵🇸🇮🇪İrlandalı futbolcular, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta İsrail ile karşılaştıkları maçta, rakip takımın milli marşı okunurken protesto amacıyla yere baktı ve Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandı taktı. pic.twitter.com/82CjqleaNI— Spor Arena (@sporarena) September 28, 2026