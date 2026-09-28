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İrlanda'dan İsrail'e görülmemiş protesto

Güncelleme Tarihi:

#İrlanda#İsrail#Uluslar Ligi
İrlandadan İsraile görülmemiş protesto
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 07:00

İrlandalılar, seremonide İsrail milli marşı çalınırken başlarını öne eğdi. Takım kaptanı O’Shea, rakip kaptanın elini sıkmadı. Kaleci Bazunu protesto için kadroda yer almadı

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Uluslar B Ligi 3. Grup’taki İsrail-İrlanda Cumhuriyeti maçına, konuk takımın, İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı protesto için gerçekleştirdiği eylemler damga vurdu.

· Macaristan’ın Debrecen kentindeki maça İrlandalılar siyah bant takarak çıktı.

· İrlanda kalecisi Bazunu Gazze’’deki katliamı protesto için kadroda yer almadı.

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· İrlanda Milli Takımı Kaptanı O’Shea, rakip kaptan Salomon’un elini sıkmadı.

· İrlandalı futbolcular seremonide İsrail ulusal marşı çalarken başlarını öne eğdi. Maçı İrlanda 3-0’ık skorla kazanırken goller Parrot, İdah ve Moylan’dan geldi. İrlandalı futbolcular attıkları gollerden sonra kollarındaki siyah bandı öptü.

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#İrlanda#İsrail#Uluslar Ligi

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