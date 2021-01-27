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GeriFutbol Irkçılıkla suçlanan Ibrahimovic kendini savundu: "Zlatan'ın dünyasında ırkçılığa yer yok"
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 21:15 | Son Güncelleme:

Irkçılıkla suçlanan Ibrahimovic kendini savundu: "Zlatan'ın dünyasında ırkçılığa yer yok"

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Irkçılıkla suçlanan Ibrahimovic kendini savundu: "Zlatan'ın dünyasında ırkçılığa yer yok"
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic, Inter'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku ile girdiği ağız dalaşında ırkçı ifadeler kullanmadığını belirtti.

İtalya Kupası çeyrek finalinde Inter'ın Milan'ı 2-1 yendiği maçın ilk yarısının son anlarında Ibrahimovic ile Lukaku arasında yaşanan sert tartışma ülke gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

Ibrahimovic, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zlatan'ın dünyasında ırkçılığa yer yok. Biz hepimiz aynı ırkız, hepimiz eşitiz. Hepimiz oyuncularız, bazılarımız diğerlerinden daha iyi." ifadelerini kullandı.

Ibrahimovic ve Lukaku arasında gerginlik Küfürler, kartlar...
Ibrahimovic ve Lukaku arasında gerginlik! Küfürler, kartlar...

Bu arada, Ibrahimovic-Lukaku tartışması, sosyal paylaşım sitelerinin İtalya gündeminde de yer buldu. Lukaku ile ağız dalaşında ırkçı ifadeler kullandığı iddiaları sonrasında, Ibrahimovic'in İtalya ve Avrupa'nın en eski müzik festivali Sanremo'ya onur konuğu olarak katılmaması yönünde çağrılar yapıldı. Sosyal medyada "Sanremo Festivali'nde Ibrahimovic'e hayır" etiketleri açıldı.

Ibrahimovic'in forma giydiği Milan Kulübünün de yıldız oyuncunun ırkçı ifadeler kullandığı iddialarını yalanladığı basında yer aldı.

Kupa çeyrek finalinde Inter, ezeli rakibi Milan'ı 2-1 yenerek, yarı finale yükselmişti. Milan'ın golcüsü Ibrahimovic, 31. dakikada kırmızı-siyahlıları 1-0 öne geçirmişti. İsveçli golcü, 45 1. dakikada Lukaku ile girdiği ağız dalaşı nedeniyle sarı kart görmüş, 58. dakikada da rakibine yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bırakmıştı.

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