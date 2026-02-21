Irkçılık krizi büyüyor! UEFA devrede: İşte perde arkasında yaşananlar... 'İspanya'daki geçmişi ağır'

Şampiyonlar Ligi’nde Benfica-Real Madrid maçında yaşanan “ırkçı hakaret” iddiası, Avrupa futbolunun gündemine bir kez daha aynı ağır soruyu taşıdı: Sahada ırkçılık iddiaları nasıl ele alınmalı, kim nasıl sorumluluk almalı?
Real Madrid’in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, Lizbon’daki maçta Benfica oyuncusu Gianluca Prestianni tarafından ırkçı ifadelerle hedef alındığını ileri sürerken; UEFA, olayla ilgili etik ve disiplin müfettişi görevlendirerek soruşturma başlattı. Benfica ise hem soruşturmayla iş birliği yapacağını açıkladı hem de Prestianni’ye yönelik “karalama kampanyası” yürütüldüğünü savundu.
MAÇ DURDU, PROTOKOL DEVREYE GİRDİ
Olay, Vinicius’un ikinci yarının başında attığı golün ardından köşe direği yanında yaptığı danslı kutlama sonrası patlak verdi. Benfica oyuncularıyla yaşanan kısa gerginlikte Prestianni’nin konuşurken ağzını formasına kapatması dikkat çekti. Saha kenarına gelen Vinicius bir süre yedek kulübesinde oturdu.
Vinicius, hakem Francois Letexier’e giderek ırkçı hakarete uğradığını söyledi. Bunun üzerine hakem, UEFA’nın anti-ırkçılık protokolünü devreye soktu ve karşılaşma yaklaşık 10 dakika durdu.
Real Madridli oyuncuların ilk anda maçı bırakmayı düşündüğü, ardından takımın sahaya dönerek oyunun yeniden başladığı aktarıldı. Karşılaşma bitince tartışma sahadan çıkıp koridorlara, ardından açıklamalara taşındı.MBAPPE’DEN “MAYMUN” İDDİASI
Gerginliği büyüten en kritik unsur, Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappe’nin maç sonrası sözleri oldu. Mbappe, Prestianni’nin Vinicius’a “maymun” ifadesini 5 kez söylediğini duyduğunu ileri sürdü.
Takım arkadaşı Aurelien Tchouameni de, Vinicius’un hakeme “mono” (maymun)
kelimesini aktardığını söyledi.
Prestianni ise Instagram’dan yaptığı açıklamada suçlamayı reddetti: Vinicius’un “yanlış duyduğunu”
öne sürdü, kimseye ırkçı hakaret etmediğini savundu ve Real Madrid oyuncularından tehdit aldığını iddia etti. Benfica da sosyal medyada oyuncusunun mesajını paylaşarak “yanındayız”
mesajı verdi. Kulüp ayrıca bir video yayımlayıp “mesafe nedeniyle Real Madrid oyuncularının duymasının imkânsız”
olduğunu ileri sürdü.‘VINICIUS’UN OYNADIĞI HER STATTA BİR ŞEY OLUYOR’
Olayın en çok tartışılan kısmı ise Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun maç sonrası yaklaşımı oldu. Mourinho, Vinicius’un kutlamasını hedef alarak “böyle bir gol attığında saygılı kutlayıp geri yürürsün” minvalinde konuştu; hatta kutlamayı “aptalca” bulduğunu ima eden ifadeler kullandı. Daha da tepki çeken cümle ise şuydu: “Vinicius’un oynadığı her statta bir şey oluyor.”
Bu sözler, anti-ayrımcılık kuruluşu Kick It Out tarafından sert biçimde eleştirildi. Kuruluş, ayrımcılık iddiası dile getirildiğinde önceliğin mağduru dikkatle dinlemek ve ona destek olmak olduğunu vurgulayarak, tartışmanın gol kutlamasına kaydırılmasının yaşananları küçümseyen ve mağdurun anlatımını sorgulanır hale getiren yanlış bir yaklaşım olduğunu belirtti. Eski yıldız Clarence Seedorf da Mourinho’ya karşı çıkarak “provokasyon olsa bile bunun ırkçılığı meşrulaştıramayacağını” söyledi.VINICIUS’UN İSPANYA’DAKİ GEÇMİŞİ AĞIR
UEFA DEVREYE GİRDİ AMA SORUŞTURMA BİRAZ ZOR
UEFA’nın devreye girmesiyle süreç resmileşti ama işin zor kısmı da burada başlıyor. Haberde yer alan bilgilere göre hakem Letexier, söylenen ifadeyi doğrudan duymadığı için raporuna net biçimde geçiremedi.
Bu nedenle UEFA’nın görevlendirdiği müfettiş; görüntü, olası ses kayıtları, saha içi konuşmalar, futbolcuların ifadeleri ve diğer deliller üzerinden “ne yaşandığını” ortaya koymaya çalışacak. Prestianni’nin suçlanması ve suçlu bulunması halinde 10 maç ceza alabileceği konuşuluyor.
Bu arada Benfica tribünlerinden Vinicius’a şişe atıldığı ve en az bir taraftarın “maymun” hareketi yaptığı görüntülerin de incelendiği aktarılıyor. Portekiz’de futbol kaynaklı şiddetle mücadele biriminin (APCVD) hem saha içi iddiayı hem de tribün davranışlarını araştıracağı belirtiliyor.
Vinicius’un yaşadıkları, “ilk değil”
cümlesini neredeyse otomatik hale getirmiş durumda. La Liga’nın verilerine göre, Ekim 2021’den bu yana Vinicius’a yönelik 26 ırkçı taciz olayı, İspanya’da 10 farklı statta kayda geçti.
Valencia’daki Mestalla’da yaşanan büyük kriz sonrası 3 taraftarın nefret suçundan mahkûm edilmesi
önemli bir dönüm noktası olarak görülse de tartışmaların bitmediği ortada.
Vinicius da bu yüzden geri adım atmıyor. Benfica maçının ardından “Irkçılar korkaktır, ağızlarını kapatmak zorunda kalırlar”
diye yazdı. Mbappe ise takım arkadaşına açık destek vererek “dans etmeye devam et”
mesajı paylaştı. Real Madrid
cephesi ise delil toplama ve inceleme aşamasında. Kulübün görüntü ve olası ses kayıtlarını değerlendirdiği, UEFA’dan yaptırım talep etmeye hazırlandığı ifade ediliyor. ESKİ FUTBOLCULAR VE YORUMCULAR VINICIUS’UN MARUZ KALDIĞI BU OLAYLARI NASIL YORUMLUYOR?
Eski Ekvator Ginesi milli futbolcusu ve İspanyol televizyon yorumcusu Alberto Edjogo-Owono, Ekim 2023’te The Athletic’e verdiği röportajda, Vinicius Junior
’ın maruz kaldığı istismarın arka planını değerlendirdi. Edjogo-Owono, Brezilyalı futbolcunun durumunun “özel” olduğunu belirterek, “Vinicius Jr. bir Real Madrid oyuncusu. Real Madrid ise İspanya’da hem en sevilen hem de en nefret edilen kulüp”
ifadelerini kullandı.
Edjogo-Owono’ya göre, Vinicius’un formasında taşıdığı arma nedeniyle hem güçlü bir destek hem de sert bir karşıtlık oluşuyor. “Eğer Vinicius Jr.’ın hayranı değilseniz, tartışma çoğu zaman ırkçı hakaretler hakkında değil, bu hakaretleri kışkırtıp kışkırtmadığı üzerine oluyor. Futbol o kadar içgüdüsel ki, insanların en ilkel yanlarını ortaya çıkarabiliyor. Bu yüzden bu tür olaylar sürekli yaşanıyor”
dedi.
Vinicius’un yaşadığı ırkçı saldırıların ardından, bazı rakip taraftarlar Madrid kadrosundaki diğer siyahi oyuncuların benzer şekilde hedef alınmadığını öne sürüyor. Ancak bu iddia gerçeği yansıtmıyor. Kylian Mbappe ve Antonio Rudiger’in de son sezonlarda İspanyol futbol sahalarında ırkçı hakaretlere maruz kaldığı biliniyor.
Öte yandan, teknik direktör Jose Mourinho’nun yaptığı açıklamalar da benzer bir bağlamda değerlendiriliyor. Mourinho’nun sözleri, Eylül 2022’de İspanyol futbol menajerleri derneği başkanı Pedro Bravo’nun El Chiringuito de Jugones programında Vinicius’un gol sevinçlerini eleştirirken kullandığı ifadelerle paralellik taşıdı.
Bravo, programda yaptığı açıklamada, “Rakibe saygı duymak zorundasınız. Gol attığınızda samba dansı yapmak istiyorsanız Brezilya’daki sambadrome’a gidersiniz. Burada meslektaşlarınıza saygı duymalı ve maymunluk yapmayı bırakmalısınız”
demişti.
Gelen tepkiler sonrası Bravo özür dileyerek sözlerinin “mecazi anlamda”
olduğunu savundu. Programın sunucusu Josep Pedrerol ise birkaç gün sonra canlı yayında, “Bu talihsiz ve uygunsuz bir ifade olabilir, ancak ırkçı değil”
ifadelerini kullandı.“SENARYO HER ZAMAN BİR ÖZÜR VE ‘YANLIŞ ANLAŞILDIM’ İLE BİTER”
Vinicius Jr., bu tür açıklamaların ardından gelen özürleri daha önce tahmin ettiğini belirterek sosyal medya hesabından, “Senaryo her zaman bir özür ve ‘Yanlış anlaşıldım’ ile biter” paylaşımında bulunmuştu.
Brezilyalı futbolcu, bazı kesimlerin başarılı ve kendine güvenen bir siyah sporcunun kendini özgürce ifade etmesinden rahatsızlık duyduğunu düşündüğünü de dile getirdi. Bravo’nun sözlerine Instagram üzerinden yanıt veren Vinicius, dansının yalnızca kendisine ait olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:“Ronaldinho, Neymar, Lucas Paqueta, Antoine Griezmann, Joao Felix, Matheus Cunha… Brezilyalı funk sanatçıları, samba dansçıları, Latin reggaeton şarkıcıları, Siyahi Amerikalılar… Bunlar dünyanın kültürel çeşitliliğini kutlayan danslar. Mutluluğun rahatsız edici olabileceğini söylerler. Avrupa’da başarılı olan siyahi bir Brezilyalının mutluluğu daha da rahatsız edicidir. Ama kazanma isteğim, gülümsemem ve gözlerimdeki ışıltı bundan çok daha büyük.”Vinicius Jr.’ın eleştirilere karşı geri adım atmaması ve maruz kaldığı ırkçı istismarı düzenli olarak gündeme taşıması da onu hedef haline getiren unsurlar arasında gösteriliyor.
‘İNSANLAR VINICIUS JR.’IN BİR PROVOKATÖR OLDUĞUNU SÖYLÜYOR’
Yazar Moha Gerehou, Mayıs 2023’te The Athletic’e yaptığı açıklamada, “İnsanlar Vinicius Jr.’ın bir provokatör olduğunu söylüyor”
ifadelerini kullanmıştı. Gerehou’ya göre tartışmanın temelinde “iyi siyah”
ve “kötü siyah”
ayrımı yatıyor: “İspanya’da, beyaz toplumun kabul edilebilir bulduğu standartlara göre davranan bir siyah insan sorun olarak görülmez. Ancak bu standartlara uymadığınızda, örneğin sesinizi yükseltip ırkçılığa ve adaletsizliğe dikkat çektiğinizde ya da sizi görmeyi beklemedikleri bir yerde ortaya çıktığınızda sorunlar başlıyor.”
Özetlemek gerekirse, sahadaki her gol, her sevinç ve her tartışma, artık yalnızca futbolun doğasıyla açıklanamıyor. Tribünlerden yükselen sesler, ekran başındaki yorumlar ve sonrasında gelen “yanlış anlaşıldım” özürleri, meselenin bireysel bir gerilimden çok daha derin olduğunu gösteriyor. Bu tablo, rövanşta oynanacak 90 dakikanın ötesinde bir anlam taşıyor.
Rövanş maçı, önümüzdeki hafta Santiago Bernabeu’da oynanacak. Ancak görünen o ki, asıl mücadele skor tabelasından çok daha büyük bir yerde: futbolun ırkçılıkla sınavında.
The Athletic'in "The shocking scale of the racist abuse suffered by Vinicius Jr" ile Guardian'ın 'Mourinho accused of gaslighting for response to Vinícius’ allegation of racism' başlıkları haberlerinden derlenmiştir.