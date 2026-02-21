Irkçılık krizi büyüyor! UEFA devrede: İşte perde arkasında yaşananlar... 'İspanya'daki geçmişi ağır'

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi’nde Benfica-Real Madrid maçında yaşanan “ırkçı hakaret” iddiası, Avrupa futbolunun gündemine bir kez daha aynı ağır soruyu taşıdı: Sahada ırkçılık iddiaları nasıl ele alınmalı, kim nasıl sorumluluk almalı?



Real Madrid’in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, Lizbon’daki maçta Benfica oyuncusu Gianluca Prestianni tarafından ırkçı ifadelerle hedef alındığını ileri sürerken; UEFA, olayla ilgili etik ve disiplin müfettişi görevlendirerek soruşturma başlattı. Benfica ise hem soruşturmayla iş birliği yapacağını açıkladı hem de Prestianni’ye yönelik “karalama kampanyası” yürütüldüğünü savundu.

MAÇ DURDU, PROTOKOL DEVREYE GİRDİ

Olay, Vinicius’un ikinci yarının başında attığı golün ardından köşe direği yanında yaptığı danslı kutlama sonrası patlak verdi. Benfica oyuncularıyla yaşanan kısa gerginlikte Prestianni’nin konuşurken ağzını formasına kapatması dikkat çekti.



Vinicius, hakem Francois Letexier’e giderek ırkçı hakarete uğradığını söyledi. Bunun üzerine hakem, UEFA’nın anti-ırkçılık protokolünü devreye soktu ve karşılaşma yaklaşık 10 dakika durdu.





MBAPPE’DEN “MAYMUN” İDDİASI

‘VINICIUS’UN OYNADIĞI HER STATTA BİR ŞEY OLUYOR’

Real Madridli oyuncuların ilk anda maçı bırakmayı düşündüğü, ardından takımın sahaya dönerek oyunun yeniden başladığı aktarıldı. Karşılaşma bitince tartışma sahadan çıkıp koridorlara, ardından açıklamalara taşındı.Gerginliği büyüten en kritik unsur, Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappe’nin maç sonrası sözleri oldu. Mbappe, Prestianni’nin Vinicius’aTakım arkadaşı Aurelien Tchouameni de, Vinicius’un hakemekelimesini aktardığını söyledi.Prestianni ise Instagram’dan yaptığı açıklamada suçlamayı reddetti: Vinicius’unöne sürdü, kimseye ırkçı hakaret etmediğini savundu ve Real Madrid oyuncularından tehdit aldığını iddia etti. Benfica da sosyal medyada oyuncusunun mesajını paylaşarakmesajı verdi. Kulüp ayrıca bir video yayımlayıpolduğunu ileri sürdü.

Olayın en çok tartışılan kısmı ise Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun maç sonrası yaklaşımı oldu. Mourinho, Vinicius’un kutlamasını hedef alarak “böyle bir gol attığında saygılı kutlayıp geri yürürsün” minvalinde konuştu; hatta kutlamayı “aptalca” bulduğunu ima eden ifadeler kullandı. Daha da tepki çeken cümle ise şuydu: “Vinicius’un oynadığı her statta bir şey oluyor.”

Haberin Devamı

Bu sözler, anti-ayrımcılık kuruluşu Kick It Out tarafından sert biçimde eleştirildi. Kuruluş, ayrımcılık iddiası dile getirildiğinde önceliğin mağduru dikkatle dinlemek ve ona destek olmak olduğunu vurgulayarak, tartışmanın gol kutlamasına kaydırılmasının yaşananları küçümseyen ve mağdurun anlatımını sorgulanır hale getiren yanlış bir yaklaşım olduğunu belirtti. Eski yıldız Clarence Seedorf da Mourinho’ya karşı çıkarak “provokasyon olsa bile bunun ırkçılığı meşrulaştıramayacağını” söyledi.



UEFA DEVREYE GİRDİ AMA SORUŞTURMA BİRAZ ZOR



UEFA’nın devreye girmesiyle süreç resmileşti ama işin zor kısmı da burada başlıyor. Haberde yer alan bilgilere göre hakem Letexier, söylenen ifadeyi doğrudan duymadığı için raporuna net biçimde geçiremedi.



Bu nedenle UEFA’nın görevlendirdiği müfettiş; görüntü, olası ses kayıtları, saha içi konuşmalar, futbolcuların ifadeleri ve diğer deliller üzerinden “ne yaşandığını” ortaya koymaya çalışacak. Prestianni’nin suçlanması ve suçlu bulunması halinde 10 maç ceza alabileceği konuşuluyor.



Bu arada Benfica tribünlerinden Vinicius’a şişe atıldığı ve en az bir taraftarın “maymun” hareketi yaptığı görüntülerin de incelendiği aktarılıyor. Portekiz’de futbol kaynaklı şiddetle mücadele biriminin (APCVD) hem saha içi iddiayı hem de tribün davranışlarını araştıracağı belirtiliyor.





VINICIUS’UN İSPANYA’DAKİ GEÇMİŞİ AĞIR



ESKİ FUTBOLCULAR VE YORUMCULAR VINICIUS’UN MARUZ KALDIĞI BU OLAYLARI NASIL YORUMLUYOR?

“SENARYO HER ZAMAN BİR ÖZÜR VE ‘YANLIŞ ANLAŞILDIM’ İLE BİTER”

‘İNSANLAR VINICIUS JR.’IN BİR PROVOKATÖR OLDUĞUNU SÖYLÜYOR’