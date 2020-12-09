Irkçılığa karşı el ele

Şampiyonlar Ligi macerasının son maçında Başakşehir, Şampiyonlar Ligi’ne kaotik bir başlangıç yaptıktan sonra gücünü kuvvetini toplamış ve tek puana gruptan çıkış biletini alacak PSG karşısına çıktı. PSG, İstanbul’da Moise Kean’in iki golüyle kazandığı maçın rövanşında evinde bir galibiyetle grubu lider bitirmenin, böylece Monaco ve Lyon’dan sonra dört sezon peş peşe bunu başaran üçüncü Fransız takım olmanın peşindeydi. Fransız temsilcisine moral veren bir diğer istatistik, Şampiyonlar Ligi’nde Türk takımlarıyla oynadığı son dört maçında 10 gol atmış ve hiç gol yememiş olmasıydı. Başakşehir’in tek hedefi grubu prestijli bir oyun ve mümkünse iyi bir skorla bitirmekti.

DÜNYA ÇAPINDA BiR DURUŞ

Evdeki hesabın çarşıya uymadığı gecede, formalite maçının geceye dünya çapında damga vuran maç olacağını kimse tahmin edemezdi. 15. dakikada birdenbire duran maçta önce ne olduğunu anlamadık. Okan Buruk’un yardımcılarından Pierre Webo gördüğü kırımızı kartın sonrasında sahayı terk etmiyor ve hararetle hakemi protesto ediyordu. Seyirci yokluğunda her kelimeyi duysak da uzun süre önce Webo’yu, sonra Demba Ba ve Okan Buruk’u çıldırtan şeyin ne olduğunu anlayamadık. Takımlar arasında bir gerilim yoktu, maçta öyle bir pozisyon olmasına fırsat olmamıştı, zaten Neymar, Marquinhos, özellikle M’bappe de bizim oyuncularımızla birlikte olayları yakından takip ediyorlardı.

10-15 dakika boyunca hakemle tartışan Başakşehir takımı sonrasında soyunma odasına gitti. Onu PSG izledi. Bu sırada önce Başakşehir’in Twitter hesabından “Irkçılığa Hayır” paylaşımını gördük. Sonra aynı paylaşım çığ gibi büyüdü. Sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinden Başakşehir’e destek mesajları yağmaya başladı. Başakşehir takımı, yöneticileri ve oyuncuları formalite maçından dünya çapında bir duruş sergileyerek ayrıldılar. Bu maçın skoru ne olursa olsun, karşılaşmayı tartışmasız Başakşehir kazandı.

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