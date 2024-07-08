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Irkçı söylemleri nedeniyle milli takımdan atıldı! Fransız Rugby oyuncusu Melvyn Jaminet...

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#Rugby#Melvyn Jaminet#Irkçılık
Irkçı söylemleri nedeniyle milli takımdan atıldı Fransız Rugby oyuncusu Melvyn Jaminet...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 13:42

Fransız profesyonel rugby oyuncusu Melvyn Jaminet, sosyal medya hesabından yaptığı ırkçı paylaşım nedeniyle ülkesinin milli takımdan ihraç edildi.

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Rugby oyuncusu Melyvn Jaminet, Fransa'nın Arjantin'e karşı zaferinin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Bana kutlama yapıp yapmadığım soruldu. Yemin ederim yoluma çıkan ilk Arap'a kaskımla vururum." dedi.

Bunun ardından 25 yaşındaki rugby oyuncusunun, ırkçı paylaşımı nedeniyle Fransa milli takımından uzaklaştırıldığı açıklandı.

Fransa Rugby Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, "FFR, Melvyn Jaminet tarafından kısa süre önce sosyal ağlarda yayınlanan videodaki yorumları mümkün olan en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadesine yer verildi.

Irkçı söylemleri nedeniyle milli takımdan atıldı Fransız Rugby oyuncusu Melvyn Jaminet...

"Bu tür yorumların kesinlikle kabul edilemez olduğu" kaydedilen açıklamada, Melvyn Jaminet'in milli takım kadrosundan ihraç edildiği bildirildi.

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Jaminet'in oyuncusu olduğu Toulonnais Rugby Kulübü (RCT) yönetimi de konuya ilişkin açıklamasında, olay hakkında iç soruşturma başlatıldığını aktardı.

Jaminet ise takımdan uzaklaştırıldığına ilişkin açıklamadan kısa süre sonra sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla özür diledi.

"Bunun birçok insanı incittiğini ve kırdığını anlıyorum ve bu sözlerin benim ya da Fransız rugby takımının değerlerini yansıtmadığını açıkça belirtmek istiyorum.” ifadelerini kullanan Jaminet, "ırkçılığın hiçbir şeklinin kabul edilemez olduğunu" belirtti.

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#Rugby#Melvyn Jaminet#Irkçılık

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