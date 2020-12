Irkçı hakem Coltescu hakkında suç duyurusu!

Avukat Mehmet İhsan Kalkan, "Bunun insanlığa karşı suç olduğu ve bu ırkçılık tanımının dünyanın her yerinde nefretle karşılandığı ve reddedilmesi gerken bir kavram olduğu çok açıktır. Sadece idari soruşturmalar açılmıştı, ama cezai soruşturmanın da açılması gerektiği kaçınılmazdı" dedi.



UEFA Şampiyonlar Ligi, H Grubu 6’ncı ve son maçında 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu’nun, İstanbul Başakşehir’in Yardımcı Anterönörü Pierre Webo’ya yönelik söylemleri, avukat Mehmet İhsan Kalkan tarafından savcılığa taşındı. Avukat Kalkan, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek 4’üncü hakem Coltescu hakkında "İnsanlığa karşı suç, ırkçılık ve ayrımcılık" suçundan hakkında soruşturma açılarak cezalandırılmasını talep etti.



"IRKÇI SÖYLEMDE BULUNDUĞU AÇIKÇA TESPİT EDİLMİŞTİR"



Avukat Kalkan tarafından basın savcılığına sunulan dilekçede, 4’üncü hakeminin söylemi nedeniyle maçın yarıda kaldığı belirtilerek, "Coltescu, ’Irkçılık yapmadım. Rumence Negru (siyah adam) dedim söyleminde bulundu ise de, bu söylemin gerçekleri yansıtmadığı ve doğrudan ırkçı söylemde bulunduğu, gerek televizyon ekranlarında gerekse sahadaki futbolcular ve teknik heyet tarafından da açıkça tespit edilmiştir. Bu söylem ve eylem, ırkçı bir söylem olarak kayıtlara geçmiştir. Nitekim bu söylem üzerine Paris Saint- Germain ve Başakşehir futbolcuları, bu duruma ortak tepki göstererek sahadan çekilmiştir." ifadelerine yer verildi.



"Irkçı söylem ve eylem bütün dünyada tepkiyle karşılanmıştır" denilen dilekçede, ırkçılığın UEFA’nın önem verdiği konulardan biri olduğuna dikkat çekildi. UEFA’nın maçlarda "Irkçılığa hayır" ve "saygı" temelli pankartlar kullandığı da anlatılan dilekçede, 4’üncü hakeme UEFA tarafından ömür boyu men cezası verilmesinin beklendiği de ileri sürüldü. Irkçı eylem ve söylemlerin, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 216. maddesindeki "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar cezalandırılabileceği kaydedildi.



HAKKINDA DAVA AÇILMASI TALEP EDİLDİ



Dilekçede, 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu’nun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler’in ayrımcılığın kaldırılmasına ilişkin sözleşmesi, Anayasa ve TCK’ya göre ırkçılık suçunu işlediğinin açık olduğu vurgulanarak hakkında dava açılarak cezalandırılması talep edildi.



"CEZAİ SORUŞTURMANIN AÇILMASI GEREKTİĞİ KAÇINILMAZDI"



Suç duyurusunun ardından Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan avukat Mehmet İhsan Kalkan, 4. hakemin ırkçı söylemde bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Gerek FIFA gerekse Romanya Futbol Federasyonu gerekli idari soruşturmayı başlatmış bulunmaktadır. Bunun yanında ırkçılığın insanlığa karşı suç olması nedeniyle TCK’nin 216. maddesi gereğince her türlü ırk, dil, din ayrımcılığına karşı düzenleme alanı bulunan kanun gereğince madde gereğince bu suç duyurusunu yapma gereği duydum. Çünkü bunun cezasız bırakılması bu tarz eylemlere dünya genelinde daha çok cesaret verecektir. Bunun önüne geçmek için mutlaka cezai anlamda da harekete geçmek gerekiyor. Bunun insanlığa karşı suç olduğu ve bu ırkçılık tanımının dünyanın her yerinde nefretle karşılandığı ve reddedilmesi gereken bir kavram olduğu çok açıktır. Ayrıca Birleşmiş Milletler’in ırkçılığa karşı düzenleme alanı bulunan sözleşmeleri ve diğer uluslararası sözleşmeleri de göz önünde bulundurarak soruşturma açılmak üzere müracaatta bulundum."



Avukat Kalkan, ırkçılığa karşı asla taviz verilmemesi gerektiğini ve herkesin duyarlılık göstermesi gereken konuların başında geldiğini de vurgulayarak "Sadece idari soruşturmalar açılmıştı, ama cezai soruşturmanın da açılması gerektiği kaçınılmazdı. Ben de bu hassasiyeti göstererek bu anlamda gerekli adımı atmış bulunmaktayım" şeklinde konuştu.



NE OLMUŞTU?



İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’nun, 4’üncü hakem Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kalmasının ardından uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrılmıştı. Başakşehirli futbolcular, teknik heyet ve yönetimin yaptığı görüşme sonrasında sahaya çıkmama kararı almıştı. Paris Saint Germain’li futbolcular da sosyal medyadan paylaştıkları mesajla Webo’ya destek vererek, maçın ertelenmesini istemişti. Bunun üzerine karşılaşma, hakem kadrosu değişmesi şartıyla ertelenmiş ve 9 Aralık’ta maç tamamlanmıştı.

