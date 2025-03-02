İrfan Saraloğlu: 'Karalar bağlamak doğru değil'

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Süper Lig'de Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İrfan Saraloğlu'nun sözleri;

İkinci dakikada Yasin sarı kart gördü. 3-5 dakika sonrasında da ikinci sarı kartı görme olasılığı vardı, yüksek orandaydı. Garanti sarı karttı belki. Görse oyunun şekli değişecekti, ikinci sarıdan kırmızı. Bizde şüphe uyandıran bir davranış hakem tarafından.

KARALAR BAĞLAMAK DOĞRU DEĞİL

İlk yarı çok iyi oynadığımızı söyleyemeyiz. Rakibin atakları vardı. Muslera ve savunma iyi iş çıkardı. Net bir penaltı çalındı lehimize. Attığımız golle ilk yarıyı bitirdik. İkinci yarı bizim için maçı tam koparacak aksiyonlar oldu. Neyse, beraberlik golünden sonra ikinci golü bulduk. Oyun lehimize 3-2 devam ederken, oraya geleyim acele, Lemina'nın sakatlığı söz konusu ediliyor ama sakat değil, ağrıları var, kontrollü oynamak durumunda, önemli bir oyuncu. 3-2 öndeyken defansif oyuncuyu kenara almak gibi bir davranışımız olmaz. Yorumcular onu doğru yorumlasınlar. Oyuna girenler de katkıda bulundular. Ancak bazen son dakika golü yiyorsunuz, bazen atıyorsunuz. Maç 3-3 bitti diye karalar bağlamak çok doğru değil.

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BİZİM ELİMİZDE

Yüzüncü galibiyeti Okan Hocamıza bıraktık diyelim. Hocam takımın başında olacak gelecek hafta. 100. galibiyet ona yakışır, o alacak. Önümüzdeki maçların zorluğunu kolaylığını söyleyemeyiz. Zorlandığımız bir sahada oynadık. Diğer sahaların akustiği ve atmosferi daha iyi. Bu sahanın konsantrasyonu zor. Daha güzel sahalarda daha güzel sonuçlar almak bizim elimizde.

BEĞENDİğiM BİR HAKEM AMA...

Takımımız kafasını kaldırıp yoluna devam edecek güce sahip. Sitemim aşırı olmamakla birlikte hakemin 5. dakikada kartı vermemesi, oyunun seyrini etkiledi maalesef. Hatay maçında da aynı hakem benzer hatayı yapıp puan kaybetmemize neden oldu. Beğendiğim bir hakem ama kararlarını beğendiğimi söyleyemem.