İrfan Can ve Cenk'i Samsun maçı yaktı! İşte Fenerbahçe'de kadro dışı kararının alınmasına neden olan olaylar

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un yönetim tarafından kadro dışı bırakılmaları gündeme bomba gibi düşerken, kararın sebepleriyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Birincisi, iki futbolcunun hem antrenmanlara geç geldiği hem de tesisleri en erken terk eden isimler olduğu yönündeydi. Kulüp kaynakları, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtip, “Hiçbir futbolcunun antrenmana geç kalması söz konusu olamaz. Oyuncular belirli saatte Samandıra’da toplanır, saati gelince salonda çalışılır, ardından saha çalışmasına geçilir, idman bitince de herkes evine gider” dediler. İkinci ve en güçlü iddia ise milli aradan önce oynanan ve 0-0 berabere kalınan Samsun maçı sırasında ve sonrasında yaşananlar...

TEDESCO’YA TEPKİ OLARAK YORUMLANDI

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve ikinci yarının başında ısınmaya başlayan Cenk Tosun, teknik direktör Domenico Tedesco’nun 68. dakikada son oyuncu değişikliği yapmasıyla oyuna girme imkanı kalmayınca üzülüp sinirlendi. O hırsla ısınma idmanını bırakıp kulübeye dönen tecrübeli futbolcu, üzerindeki ısınma yeleğini çıkarıp kulübeye fırlattı. Bu hareket Tedesco’ya tepki olarak yorumlanınca Cenk Tosun’un kadro dışı bırakılma süreci başlamış oldu.

İrfan Can’ın kadro dışı kalmasına neden olan olay ise şöyle: Takım kaptanlarından biri olan İrfan Can Kahveci, soyunma odasında diğer futbolculara, “Takım puan kaybederken bu duruma futboluyla itiraz eden yok, mücadele eden yok!” diye bağırdı ve ardından Archie Brown’a dönüp, “Sana gollük orta yaptım, koşsan golü atardın ama ayakta uyuyorsun!” dedi. Brown, “Kapa çeneni, bağırma!” diye karşılık verince gerilim bir anda yükseldi ancak diğer futbolcuların araya girmesiyle fiziki bir müdahale yaşanmadı. Başkan Sadettin Saran’ın, yarın yapacağı basın toplantısında gerekli açıklamaları yapıp, spekülasyonlara son vermesi bekleniyor.