İrfan Can transferinde ilk raund! Fenerbahçe'nin teklifi...

Spor Arena / Süleyman ARAT | Ve Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferi için ilk somut adımı attı. Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, dün Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelerek milli futbolcunun bonservisi için pazarlık yaptı. Göksel Gümüşdağ’ın Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki ofisinde gerçekleştirilen görüşmede, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da yer aldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da geçen hafta İrfan Can Kahveci’nin transferi için Gümüşdağ ile görüşmüştü. Görüşme sonrası gazetecilere bir açıklama yapan Göksel Gümüşdağ, önümüzdeki günlerde sarı lacivertli yöneticilerle yeniden bir araya geleceklerini ifade etti.

Göksel Gümüşdağ’ın önceliği yeni teknik direktörü belirlemek

Başakşehir Başkanı, “Fenerbahçe teklifini sundu, biz de talebimizi sunduk. Tekrar görüşmek üzere ayrıldık. En yakın zamanda bir daha görüşeceğiz” dedi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusuna daha önceden talip olan ve ilk hamleyi yapan Galatasaray yönetiminin kendilerine yeni bir teklif yapmadığını kaydeden Gümüşdağ, “Galatasaray Kulübü en son teklifinin üzerine yeni bir teklif yapmadı. Öncelikle bizim teknik direktör durumumuz var, onu netleştirmemiz gerekiyor. İki takım da çok istekli. Galatasaray da Fenerbahçe de İrfan Can Kahveci’yi transfer etmeyi çok istiyor” diye konuştu.

İki kulüp de Başakşehir’e para artı futbolcu teklifinde bulundu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, İrfan Can’a karşılık Başakşehir’e; halen bu takımda kiralık olarak forma giyen Deniz Türüç’ün bonservisini, Papiss Cisse’yi ve 4 milyon Euro para teklif ettiği ileri sürüldü. Medipol Başakşehir’in Cisse’yi takasta kabul etmemesi durumunda Deniz Türüç artı 6.5 milyon Euro şeklinde yeni bir öneride bulunulması bekleniyor.

Galatasaray cephesi ise 5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif etmişti. Sarı kırmızılıların bu önerisine karşın Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın 10 milyon Euro artı Emre Kılınç’ı veya 12 milyon Euro artı bir sonraki satışından yüzde 20 pay istediği ifade ediliyor. İrfan Can Kahveci transferinin pazartesi günü sonuçlanması bekleniyor.

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