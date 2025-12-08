×
İrfan Can Kahveci'yi Trabzonspor istiyor! İşte Fenerbahçe'ye yapılacak transfer teklifi

Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan İrfan Can Kahveci'yi, Trabzonspor istiyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke, bu talebini yönetime bildirdi. Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci için yapacağı transfer teklifinin detayları ortaya çıktı.

Süper Lig'de zirve yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Kulüpler kadrolarını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'de daha önce kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'ye dev bir talip çıktı.

İRFAN CAN KAHVECİ BOMBASI!

Fenerbahçe’de uzun süredir kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci için sürpriz bir gelişme yaşandı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, devre arasında yeni bir maceraya yelken açabilir. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin, yıldız futbolcuyu kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi.

RESMİ ADIM ATILACAK

Bordo-Mavili kulüp, bu doğrultuda resmi adım atmaya hazırlanıyor. Başkan Ertuğrul Doğan’ın da bu talebi olumlu karşıladığı ve kısa süre içinde Fenerbahçe ile temas kurulacağı bildirildi. Karadeniz ekibi, İrfan Can Kahveci’yi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle renklerine bağlamak istiyor.

Fenerbahçe’nin kadro planlamasında düşünmediği 28 yaşındaki futbolcunun da sürekli forma giyebileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı belirtiliyor.

BU TRANSFERİ ÇOK ÖNEMSİYORLAR

Bordo-Mavililer, orta sahada ve kenarda kaliteyi artırmak ve şampiyonluk yarışında daha iddialı bir kadro oluşturmak için bu transferi çok önemsiyor. Fatih Tekke’nin, oyuncunun hem oyun görüşü hem de tecrübesiyle takıma katkı sağlayacağına inandığı ifade ediliyor.

Trabzonspor cephesi, transferin önünü açmak adına şartları zorlamaya hazır. Ara transfer dönemiyle birlikte temasların hızlanması ve dev imzanın atılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

