İrfan Can Kahveci'ye gün doğdu! İsmail Kartal yönetime bildirdi

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getirdi.

İRFAN CAN KAHVECİ KARARI

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Transfer çalışmalarına erkenden başlayan sarı-lacivertlilerde kiralık sözleşmesi sona eren İrfan Can Kahveci için de karar çıktı.

GERİ DÖNÜYOR

İsmail Kartal yönetiminde 99 puanla toplanan 2023-2024 sezonunun yıldızlarından biri de İrfan Can Kahveci’ydi. 46 maçta 18 gol, 12 asistlik muazzam bir performans ortaya koyan tecrübeli futbolcunun, İsmail Kartal’ın göreve gelmesiyle Fenerbahçe’ye dönmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

YENİ DÖNEMDE TEKRAR ÇALIŞMAK İSTİYOR

Tedesco ile sorunlar yaşayan ve kadro dışı bırakılmasının ardından ara transferde Kasımpaşa’ya kiralanan İrfan Can, şu anda A Milli Takım ile Dünya Kupası’nda. İsmail hoca, performans zirvesine ulaştırdığı İrfan ile yeni dönemde tekrar çalışmak istiyor.

KARARINI İLETTİ

Hatta bu yöndeki kararını da futbol direktörü Oğuz Çetin’e iletti. 30 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe ile 2028’e kadar kontratı bulunurken, Dünya Kupası’nın ardından Fenerbahçe ile antrenmanlara başlayacağı belirtildi.