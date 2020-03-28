İrfan Can Kahveci'nin verdiği yanıt çok konuşuldu

Dünyayı etkisi altına alan ve birçok ülkede spor organizasyonlarının ertelenmesine yol açan corona virüsü nedeniyle futbolcular da çalışmalarını evden sürdürüyor.

Evden yaptığı çalışmaları sosyal medya hesabından paylaşan futbolcular, renkli görüntüler oluştururken, tuvalet kağıdıyla da hünerlerini sergilemekten kaçınmıyorlar.

Tuvalet kağıdını top gibi kullanıp 'tuvalet kağıdı sektirme' akımına uyan birçok isim sosyal medyada beğeni toplarken, bir Twitter kullanıcısının gönderdiği mesaja İrfan Can'ın verdiği yanıt çok konuşuldu.

Twitter kulanıcısının "İrfan Can, tuvalet kağıdına vurur gibi yapıp yana çekiyordur." şeklindeki mesajına yanıt veren İrfan Can, "Ne yapalım özledik peçeteyle yapıyoruz artık evde." ifadelerini kullandı.