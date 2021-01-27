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Futbol
Haber Giriş: 27.01.2021 - 08:01 | Son Güncelleme:

İrfan Can Kahveci'nin şanssızlığı! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde...

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Galatasaray ile Fenerbahçe, Başakşehir’in milli orta sahası için yarışa girdi. Mutlu sona ulaşan taraf, 6 Şubat’taki derbide oyuncuyu oynatamayacak.

Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş derken, Fenerbahçe ile Galatasaray şimdi de Başakşehir'in milli orta sahası İrfan Can Kahveci için yarışa girdi...

Turuncu-lacivertliler 25 yaşındaki oyuncusuna 12 milyon Euro bedel biçti. Sarıkırmızılılar, 6 milyon Euro ve Ömer Bayram ile son önerisini yapmıştı. Fenerbahçe ise bu rakamda indirim zemini aramak için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'la bir görüşme yapacak.

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İrfan Can Kahvecinin şanssızlığı Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde...

DERBİDE FORMA GİYEMEYECEK

Transfer ziyaretini Başkan Ali Koç ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu birlikte gerçekleştirecek. Ancak şöyle bir gerçek var ki kim mutlu sona ulaşırsa ulaşsın, iki takımın 6 Şubat'ta oynayacağı derbide İrfan Can Kahveci sakat olduğu için forma giyemeyecek.

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