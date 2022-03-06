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İrfan Can Kahveci'nin paylaşımına Fenerbahçe'den destek! O tweette dikkan çeken detay...

#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Süper Lig

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u konuk ettiği maçta direkt kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci, sosyal medya hesabından "Adalet" paylaşımı yaparken sarı lacivertlilerden de destek geldi.

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Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'den maç sonu tepki geldi.

Kadıköy'de oynanan maçın 17. dakikasında Manolis Siopis'a yaptığı faul sonrasında direk kırmızı kart gören İrfan Can, maç sonu "Adalet" göndermesi yaptı.

Kırmızı kart sonrasında hakem Zorbay Küçük'e tepki gösteren İrfan Can, Başakşehir'de oynadığı dönemde yaptığı "Tek ihtiyacımız olan şey ADALET!" paylaşımını alıntılayarak tekrardan paylaştı.

Ardından Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabı da İrfan Can'ın bu paylaşımını alıntılayarak, "TEK İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY ADALET!" ifadelerine yer verdi.

BAŞAKŞEHİR'DE FORMA GİYDİĞİ DÖNEMDE PAYLAŞMIŞTI

İrfan Can Kahveci, "Tek ihtiyacımız olan şey adalet" paylaşımını 23 Aralık 2020'de Başakşehir formasıyla Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördüğü maçın ardından yapmıştı.

 

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Süper Lig

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