İrfan Can Kahveci'nin menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada Başakşehirli yıldız İrfan Can Kahveci'yi takımda görmek istediğini belirtti.

Oyuncunun transferi hakkında Fanatik'e konuşan İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak, "İrfan'ı isteyen bir kulüp varsa önce Başakşehir'le anlaşmak zorunda. Sonra ben ve oyuncumla görüşülebilir." ifadelerini kullandı.

2017 yılında Gençlerbirliği'nden 1.6 milyon euro bonservis bedeliyle Başakşehir'e transfer olan İrfan, turuncu lacivertli formayla toplam 145 maça çıktı.

Milli takım formasını da giyen yıldız orta saha, Başakşehir'de 18 gol atıp 15 de asist yaptı.

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