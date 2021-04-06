İrfan Can Kahveci'nin iptal edilen goldeki sevinci olay oldu! Fenerbahçe...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Ülker Stadı'nda Denizlispor'u konuk ederken sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Maçın ikinci yarısında sarı lacivertliler İrfan Can Kahveci ile ikinci golü buldu. Dakikalar 83'ü gösterdiğinde sarı lacivertlilerde Caner Erkin, sağ kanattan korner kullandı ve ceza alanı ön çizgisinde İrcan Can Kahveci topu rakip filelere gönderdi. Ancak maçın hakemi Cüneyt Çakır, VAR kontrolü sonrası pozisyona ofsayt dedi ve golü iptal etti.

İptal edilen golde İrfan Can Kahveci'nin sevinci ise konuşulacak cinsten oldu. Transfer sürecinde 'Kahve' göndermelerinin yapıldığı oyuncu, gol sevincini de bu şekilde yaşadı.

"SAMATTA'YI ETKİLEDİĞİ İÇİN DEĞİL, TOPA TEMAS ETTİĞİ İÇİN İPTAL"

Hakem yorumcusu Deniz Çoban, pozisyonla ilgili "84. dakikada İrfan Can’ın golü VAR müdahalesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Top Slazai’den sektiğinde Samatta ofsayt pozisyonundaydı. Kaleci ters köşeye yatmıştı, topu görüyordu, Samatta hareketsizdi, kaleciyi etkilemiyordu ancak top Samatta’nın şortuna dokunarak kaleye girmişti. Dolayısıyla bu gol Samatta kaleciyi etkilediği için değil, topa temas ettiği için iptal edildi. Kaleciyi etkilediği için iptal edilecek olsa, hakemin saha kenarına gelerek pozisyonu bizzat izleyerek karar vermesi gerekirdi." ifadelerini kullandı.

Çoban sözlerini şöyle sürdürdü:

“Topun şorta dokunması yeterli mi?” diye düşünenler olabilir. Topun oyuncunun ekipmanlarına dokunması da oyuncuya dokunması anlamına gelir. Top oyuncunun kramponunun vidasına dokunduğunda oyuncuya temas etti kabul ediyorsak, şorta dokunmasını da öyle kabul etmeliyiz.

Ahmet Çakar iptal edilen gol için neler dedi?

Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci ile attığı bir golde VAR devreye girdi ve ofsayt diye golü iptal ettirdi. Karar doğru. Çünkü İrfan Can'ın şutunda top önce Szalai'ye çarpıyor ki Szalai o anda ofsayt değil, sonra da ofsaytta bulunan Samatta'nın şortuna çarpıp gol oluyor. Temas mutlak, şort da beden sayıldığına göre ofsayt kararı doğru.



