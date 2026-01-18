İrfan Can Kahveci'nin hedefi Fenerbahçe'ye dönmek!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya kiralık olarak imza atan İrfan Can Kahveci, Trendyol Süper Lig'de oynanan Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte ilk kez forma giydi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Kahveci, 62 dakikada sahada kaldı.

Milli futbolcu, karşılaşmanın ardından ilk kez Spor Arena'dan Selen Cansu Aksoy'a konuştu.

"HER ŞEY GÜZEL OLACAK"

Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasından yaklaşık 4 ay sonra sahalara geri dönmesiyle ilgili duygularını paylaşan İrfan Can Kahveci, "Özlemişim. İnşallah her şey daha da iyi ve güzel olacak." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNEBİLMEK"

Sezonun kalan bölümüne dair hedeflerini de açıklayan Kahveci, "İlk hedefim A Milli Takım kadrosunda olup, Dünya Kupası'na katılabilmek. İnşallah Dünya Kupası'ndan sonra da Fenerbahçe'ye geri dönebilmek." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Haberin Devamı