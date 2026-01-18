×
İrfan Can Kahveci'nin hedefi Fenerbahçe'ye dönmek!

Ocak 18, 2026 18:25

Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya dahil olan İrfan Can Kahveci, yeni takımıyla çıktığı ilk maçın ardından ilk kez Spor Arena'ya hedefleri hakkında konuştu. Milli futbolcu, Dünya Kupası'nın ardından sarı-lacivertlilere geri dönmek istediğini belirtti.

Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya kiralık olarak imza atan İrfan Can Kahveci, Trendyol Süper Lig'de oynanan Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte ilk kez forma giydi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Kahveci, 62 dakikada sahada kaldı.

Milli futbolcu, karşılaşmanın ardından ilk kez Spor Arena'dan Selen Cansu Aksoy'a konuştu.

"HER ŞEY GÜZEL OLACAK"

Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasından yaklaşık 4 ay sonra sahalara geri dönmesiyle ilgili duygularını paylaşan İrfan Can Kahveci, "Özlemişim. İnşallah her şey daha da iyi ve güzel olacak." ifadelerini kullandı. 

"FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNEBİLMEK"

Sezonun kalan bölümüne dair hedeflerini de açıklayan Kahveci, "İlk hedefim A Milli Takım kadrosunda olup, Dünya Kupası'na katılabilmek. İnşallah Dünya Kupası'ndan sonra da Fenerbahçe'ye geri dönebilmek." sözleriyle konuşmasını tamamladı. 

