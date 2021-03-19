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GeriFutbol İrfan Can Kahveci'nin düğünündeki detay! Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan katılmadı
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Haber Giriş: 19.03.2021 - 14:52 | Son Güncelleme:

İrfan Can Kahveci'nin düğünündeki detay! Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan katılmadı

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İrfan Can Kahveci'nin düğünündeki detay! Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan katılmadı

Fenerbahçe'nin devre arasında Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, hayatını Gözde Doyran ile birleştirirken İrfan'ın Galatasaray'da forma giyen yakın arkadaşları Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'ın düğüne katılmaması dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin devre arasında Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, hayatını Gözde Doyran ile birleştirdi. Törene Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da katıldı.

TAYLAN VE OĞULCAN YALNIZ BIRAKTI

Düğün törenine, çiftin yakınları ile spor camiasından önemli isimler de katılırken İrfan'ın Galatasaray'da forma giyen yakın arkadaşları Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'ın düğüne katılmaması dikkat çekti.

İki futbolcu Galatasaray ile adı geçen ve sonraki süreçte Fenerbahçe'ye imza atan İrfan Can Kahveci'yi sosyal medyada takipten çıkıp, ilgili paylaşımları sosyal hesaplarından silmişlerdi.

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