İrfan Can Kahveci'nin babası Hacı Bektaş Kahveci açıkladı! "Galatasaray'a gitmek istiyor"

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan İrfan Can için babası Hacı Bektaş Kahveci, Beyaz TV'ye konuştu.

"Galatasaray'a gitmek istiyor"

Oğlunun Başakşehir'den ayrılmak istediğini belirten Hacı Bektaş Kahveci, "İrfan Can, Galatasaray'a gitmek istiyor. Göksel Gümüşdağ, 14 milyon euro istiyormuş diye duydum. Başakşehir'den artık gitmek istiyor." dedi.

"İrfan Can Fenerbahçeliydi..."

İrfan Can'ın Fenerbahçeli olduğunu ancak dayıları tarafından Galatasaraylı yapıldığını belirten Hacı Bektaş Kahveci, "İrfan Can Fenerbahçeliydi ama dayıları Galatasaraylı yaptı." şeklinde konuştu.

Terim: "İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz"

İrfan Can'ı takımında görmek istediğini ilk kez Gençlerbirliği maçı sonrası açıklayan Terim, "Evet, İrfan Can'ı, Onyekuru'yu, Muhammet'i istiyoruz. Biz İrfan Can'ı istiyoruz, İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz." şeklinde konuşmuştu.

Gümüşdağ, sarı-kırmızılı kulübün 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın kendisini ziyarete geldiğini, çay-kahve içtiklerini ancak transferle ilgili resmi bir görüşme yapmadıklarını dile getirmişti.

"Arada ciddi farklar var"

Gümüşdağ, Terim'in konuşmasının ardından da Başkan Mustafa Cengiz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirtirken yapılan konuşmayla ilgili detay vermemiş, "Arada ciddi farklar var" demekle yetinmişti.

"12-13 milyon euroyu getirmesi gerekir"

Fatih Terim'in İrfan Can'ı istediğini ancak kendilerinin böyle bir niyeti olmadığını vurgulayan Göksel Gümüşdağ sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Bu yaz Euro 2020 var. Avrupa'nın peşinde olduğu bir milli futbolcuyu şimdi niye satayım? Böyle bir niyetimiz yok. Ama mutlaka İrfan Can'ı isteyen biri varsa, 12-13 milyon euroyu getirmesi gerekir. Biz 5 yıl öncenin parasıyla İrfan Can'a 2-2.5 milyon euro bonservis bedeli ödedik. Yatırım yaptık. Yeteneklerini geliştirdik. Bugün Avrupa peşinde... Bunun gerçek bir karşılığı olmalı..."