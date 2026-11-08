İrfan Can Kahveci'den Sergen Yalçın ve A Milli Takım açıklaması!

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çorum FK'yı deplasmanda 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Matteo Guendouzi, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

GUENDOUZI: GÜZEL REAKSİYON VERDİK

Bence gayet iyi bir hafta geçirdiğimizi düşünüyorum. Zira bu hafta içerisinde iki güzel netice aldık ve dolayısıyla almış olduğumuz neticelerden ötürü de gayet mutluyuz. Almış olduğumuz bu iki güzel galibiyetle beraber aslında takım olarak iyi de bir reaksiyon göstermiş olduk. Tabii ki de bu galibiyetleri önümüzdeki haftalar için bir moral kaynağı olarak kullanıp çalışmaya devam edeceğiz.

Bu galibiyetlerin moraliyle çalışmamızı sürdüreceğiz. Çünkü millî aradan sonra da aynı performansı göstermemiz gerekiyor. Aslında oynamış olduğumuz maçlarda şunu görmüş olduk:

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Biz gerçekten kaliteli bir ekibiz, kaliteli bir gruba sahibiz. Dolayısıyla daha da ilerleyebilmek ve gelişebilmek adına kendi kalitemizi ortaya koymak ve millî aradan sonra da daha çok çalışmak niyetindeyiz.

İRFAN CAN: SERGEN YALÇIN'A GÖNDERME YAPMADIM

Kendimi çok iyi hissediyorum. Sezon başından beri, yıllardan beri, 2-3 senedir kendime çok dikkat ediyorum. Çalışıyorum. Şanlı Fenerbahçe formasıyla 200. maça memleketimde çıktım. 2 gol attım. Mutluyum. Böyle devam edip, seriler yakalayıp inşallah şampiyon oluruz.

Fenerbahçe'de çok kaliteli ayaklar var. Oyun içinde doğru pozisyon aldığında, doğru konumlandığında şut şansları geliyor. Bunun sonucunda daha az şut atarak 5 gol attık.

Emre Hoca bu kulübün dinamiklerini iyi bilen, kendini çok geliştirmiş bir hoca. Önceki hocalarımıza İsmail Hoca'ya ve Kuyt Hoca'ya teşekkür ederim, onların emekleri yok sayılamaz. Emre Hoca ile inşallah sezon sonu mutlu sona ulaşırız.

Sonuçta takımın kazanması önemli, goller atılır zaten, önemli olan sonda mutlu olmamız.

Formda ve iyiyim. Milli Takım'a davet gelmeyince üzüldüm, bu yalan değil ama gol sevincimde Sergen Hoca'yla ilgili hiçbir şey yapmadım. Hiçbir alakası yok. Sergen Hoca, sevdiğim ve saygı duyduğum bir isim. Birebir tanıdığım bir isim. Yanlış anlaşılmasın. Milli Takım, Sergen Hocamız ile ilk maçlarına çıkacak. İnşallah başarılı olurlar. Milli bayrak, o forma her şeyin üstündedir. İnşallah başarılar diliyorum, hem hoca ekibine hem oyuncu kardeşlerime.