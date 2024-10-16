İrfan Can Kahveci'den Osayi-Samuel ile dikkat çeken paylaşım: 'Biz daha oyuna girmedik'

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Fenerbahçe ve A Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Kendisi gibi sarı lacivertli ekip ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bright Osayi-Samuel ile fotoğraf paylaşan yetenekli futbolcu, arka fonunda Kurtlar Vadisi dizisinden bir repliğe yer verdi.
"BİZ DAHA OYUNA GİRMEDİK"
İrfan Can Kahveci, Bright Osayi-Samuel ile yaptığı paylaşımın fonuna Kurtlar Vadisi dizisinden Polat Alemdar karakterinin, "Onlar oyunlarını oynasınlar, numaralarını yapsınlar biz daha oyuna girmedik" repliğini ekledi.
İŞTE O FOTOĞRAF: