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İrfan Can Kahveci'den Osayi-Samuel ile dikkat çeken paylaşım: 'Biz daha oyuna girmedik'

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#FENERBAHÇE#İrfan Can Kahveci#Osayi-Samuel
İrfan Can Kahveciden Osayi-Samuel ile dikkat çeken paylaşım: Biz daha oyuna girmedik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 14:21

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yeni kontrat görüşmelerinin sürdüğü İrfan Can Kahveci'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Fenerbahçe ve A Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Kendisi gibi sarı lacivertli ekip ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bright Osayi-Samuel ile fotoğraf paylaşan yetenekli futbolcu, arka fonunda Kurtlar Vadisi dizisinden bir repliğe yer verdi.

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"BİZ DAHA OYUNA GİRMEDİK"

İrfan Can Kahveci, Bright Osayi-Samuel ile yaptığı paylaşımın fonuna Kurtlar Vadisi dizisinden Polat Alemdar karakterinin, "Onlar oyunlarını oynasınlar, numaralarını yapsınlar biz daha oyuna girmedik" repliğini ekledi.

İŞTE O FOTOĞRAF:

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#FENERBAHÇE#İrfan Can Kahveci#Osayi-Samuel

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