İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe itirafı: 'En büyük hedefim şampiyonluk'

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Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki oyuncusu İrfan Can Kahveci, A Milli Takım'ın ABD'deki kampında TRT Spor'a konuştu.

İşte İrfan Can Kahveci'nin sözleri;

Bu sene hem kendi adıma hem de takım olarak istediğimiz bir sonuçla bitiremedik. Benim için zorlu geçse de ders aldığım bir sene oldu.

KÖTÜ ZAMANLAR GEÇİRDİM

2-3 sene önce çok istenmeyen bir adamdım. Hem kendi taraftarlarım, hem rakip takım taraftarları tarafından. Islıklandığım dönemler oldu. Kötü zamanlar geçirdim. Ancak kendimi geliştirmek için çalışıyorum. O dönemleri hatırlamak dahi istemiyorum. Çok zor zamanlar geçirdim. Artık daha olgun ve tecrübeliyim. O dönemlere geri dönmemek için çok çalışıyorum.

YENEMEYECEĞİMİZ TAKIM YOK

Milli Takım'da iyi bir takımımız ve iyi bir ortamımız var. Çok yetenekli ve kaliteli oyuncularımız var, yenemeyeceğimiz bir takım yok. Buna İspanya da dahil.

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HEDEFİM ŞAMPİYONLUK

Gençliğimde Avrupa hayalim vardı. Nasip olmadı. Şu an en büyük hedefim, küçüklüğümden beri tuttuğum takım olan Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak ve Fenerbahçe'nin efsanesi olmak.