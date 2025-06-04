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İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe itirafı: 'En büyük hedefim şampiyonluk'

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#Fenerbahçe#Milli Takım#İrfan Can
İrfan Can Kahveciden Fenerbahçe itirafı: En büyük hedefim şampiyonluk
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 22:18

Fenerbahçe ve A Milli Takımı'nın yıldızı İrfan Can Kahveci, kariyer hedefleri hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki oyuncusu İrfan Can Kahveci, A Milli Takım'ın ABD'deki kampında TRT Spor'a konuştu.

İşte İrfan Can Kahveci'nin sözleri;

Bu sene hem kendi adıma hem de takım olarak istediğimiz bir sonuçla bitiremedik. Benim için zorlu geçse de ders aldığım bir sene oldu.

KÖTÜ ZAMANLAR GEÇİRDİM

2-3 sene önce çok istenmeyen bir adamdım. Hem kendi taraftarlarım, hem rakip takım taraftarları tarafından. Islıklandığım dönemler oldu. Kötü zamanlar geçirdim. Ancak kendimi geliştirmek için çalışıyorum. O dönemleri hatırlamak dahi istemiyorum. Çok zor zamanlar geçirdim. Artık daha olgun ve tecrübeliyim. O dönemlere geri dönmemek için çok çalışıyorum.

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YENEMEYECEĞİMİZ TAKIM YOK

Milli Takım'da iyi bir takımımız ve iyi bir ortamımız var. Çok yetenekli ve kaliteli oyuncularımız var, yenemeyeceğimiz bir takım yok. Buna İspanya da dahil.

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HEDEFİM ŞAMPİYONLUK

Gençliğimde Avrupa hayalim vardı. Nasip olmadı. Şu an en büyük hedefim, küçüklüğümden beri tuttuğum takım olan Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak ve Fenerbahçe'nin efsanesi olmak.

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#Fenerbahçe#Milli Takım#İrfan Can

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