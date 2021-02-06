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GeriFutbol İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi paylaşım!
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Futbol
Haber Giriş: 06.02.2021 - 13:00 | Son Güncelleme:

İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi paylaşım!

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İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi paylaşım!
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Fenerbahçe'nin transfer döneminde kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisi öncesi yaptığı paylaşımla takımına başarı diledi.

Galatasaray'ın da ilgilendiği ancak Fenerbahçe'nin transferini bitirdiği İrfan Can Kahveci, devam eden sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceği derbi öncesinde Instagram'dan 'Başarılar Takım' sözleriyle bir paylaşım yaptı.

FEGHOULI DE PAYLAŞIM YAPTI

Sakatlığı sebebiyle derbide forma giyemeyecek Galatasaraylı Feghouli de bir paylaşım yaparak "Haydi beyler güzel zafer inşallah" sözleriyle takımına başarı diledi.

İrfan Can Kahveciden Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi paylaşım

İrfan Can Kahveciden Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi paylaşım

İrfan Can Kahveciden Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi paylaşım

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