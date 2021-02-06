İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi paylaşım!

Galatasaray'ın da ilgilendiği ancak Fenerbahçe'nin transferini bitirdiği İrfan Can Kahveci, devam eden sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceği derbi öncesinde Instagram'dan 'Başarılar Takım' sözleriyle bir paylaşım yaptı.

FEGHOULI DE PAYLAŞIM YAPTI

Sakatlığı sebebiyle derbide forma giyemeyecek Galatasaraylı Feghouli de bir paylaşım yaparak "Haydi beyler güzel zafer inşallah" sözleriyle takımına başarı diledi.





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