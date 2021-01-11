İrfan Can Kahveci'den canlı yayında Galatasaray yanıtı

Medipol Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci, Galatasaray'a olası transferi hakkında konuştu.

Beyaz TV'de "Fatih Hoca istediğini açıkladı, Galatasaray'a gidecek misin?" sorusuna yanıt veren İrfan, "Şimdi konuşmak doğru olmaz. Fatih hoca çok değerli bir hocamız." şeklinde yanıt verdi.

Terim, Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Belki de hafta içinde Galatasaraylıları bilgilendirme adına beyaz gömlek giyebiliriz. Doğru bilgi alsınlar diye. Onyekuru'dan İrfan Can'a kadar hatta ben buradan söyleyeyim, Visca da dahil başka bir takım istiyorum. İmkan var da istemiyorum diye bir şey yok." sözleriyle 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu takımında görmek istediğini belirtmişti.