İrfan Can Kahveci'den 200. maçına damga! Greenwood, Emre Belözoğlu ile yeniden coştu

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Çorum FK'yı 5-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler Mason Greenwood ve İrfan Can Kahveci'nin ikişer, Oğuz Aydın'ın da bir golüyle galibiyete uzandı.

Kırmızı-siyahlı rakibiyle ilk kez rakip olan Fenerbahçe, mücadeleyi kazanmayı başardı.

EMRE BELÖZOĞLU DÖNEMİ 3 PUANLA BAŞLIYOR

İsmail Kartal'ın istifası sonrası anlaşmaya varılan Teknik Direktör Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin başında 5,5 yıl sonra ikinci dönemine başladı. 4

6 yaşındaki teknik adam, ilk resmi maçında galibiyet elde etti.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN 200. MAÇINDA 2 GOL

Fenerbahçe'de 7. sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, 200. maçına Çorum'da çıktı.

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Deneyimli oyuncu sarı-lacivertli formayla ikinci kez 'dalya' dediği karşılaşmada iki kez de gol sevinci yaşadı.

Bu sezon skor katkısı olarak da önemli performans sergileyen İrcan Can, ligde 5. golüne ulaştı. 31 yaşındaki futbolcu ligde 3 kez de gol pası verdi.

GREENWOOD DA 2 GOLLE COŞTU

Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Mason Greenwood, Çorum'da iki golle yıldızlaştı.

Greenwood, 12. dakikada sağ çaprazdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken, 63'te ise skoru 4-0'a getiren gole imza attı.

Hafta içi Liverpool ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde fileleri havalandıran 25 yaşındaki futbolcu, tüm kulvarlarda 10. golünü kaydetti.

Greenwood, bu sezon ligde 3 maçta gol sevinci yaşarken, bu süreçte Kayserispor, Eyüpspor ve Çorum FK'ya ikişer gol attı.

DEPLASMANDAKİ EN GOLLÜ GALİBİYET

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada 3. kez galibiyet elde etti.

Samsunspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği ve Galatasaray'a kaybetti. Gaziantep FK ile ise berabere kaldı. Kanarya'nın 5 gollü galibiyeti bu sezon en gollü deplasman galibiyeti oldu. Fenerbahçe, dış sahada 12 gol kaydederken, kalesinde 4 gol gördü.

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Fenerbahçe, en gollü galibiyeti ise evinde Eyüpspor karşısında 8-0 ile elde etti.

TARİHİN EN GOLLÜ 5. SEZONU

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk 11 maçında 29 gole ulaştığı beşinci sezonu yaşıyor.

- 2026/27

- 2023/24

- 2022/23

- 2010/11

- 1959/60