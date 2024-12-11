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İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko'dan taraftara çağrı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Athletic Bilbao#Avrupa Ligi
İrfan Can Kahveci ve Edin Dzekodan taraftara çağrı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 21:11

UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de futbolcular İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko, Avrupa Ligi'nde 2-0 kaybedilen Athletic Bilbao maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Tribünlerdeki tepkiler hakkında konuşan İrfan Can Kahveci, "İki maçtır mağlup olduğumuz için çok üzgünüz. Taraftarımızın bazı tepkileri oldu. Uzun yıllardır burada olduğum için bunları biliyorum ama hep birlikte olmalıyız. Geçen sene de böyle bir konuşmam olmuştu. Tabii ki tepki oluyor, haklarıdır. Bundan sonra birlikte olmamız gerekiyor. Önümüzde devam eden bir süreç var. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatır ve güzel günleri yaşarız." dedi.

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EDIN DZEKO: TABİİ Kİ HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ

Mağlubiyeti değerlendiren Edin Dzeko, "Bana göre bir neden bulması zor. Maalesef bizim için çok zor bir akşam oldu. Tabii ki hayal kırıklığı yaşıyoruz. Oyun istediğimiz gibi gitmedi. Çok daha iyisini yapabilirdik. Ama bu turnuva, kendi performansımıza bağlı olan bir şey. Oynayacağımız iki maç var. Şu an için her şey mümkün." dedi.

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"BU MAĞLUBİYETTEN SONRA BİRLİKTELİK ÇOK ÖNEMLİ"

Birlik olmaları gerektiğine dikkat çeken Edin Dzeko,"Öncelikle buraya gelip konuşmak, röportaj vermek normal bir şey. Çünkü kaybettiğinizde yüzünüzü gösterebilmelisiniz. Kazandığınızda konuşması kolay oluyor. Tabii ki zor bir gece geçiriyoruz. Özellikle bu mağlubiyetten sonra birliktelik çok önemli. Bizler birlikte kazanıyor ve kaybediyoruz. Aldığımız iki mağlubiyet bizim için zor. Bunların yaşanmasını istemezdik ama maalesef yaşandı. 4 gün sonra bir maçımız var. Orada gerçek performansımızı göstermek mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

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#Fenerbahçe#Athletic Bilbao#Avrupa Ligi

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