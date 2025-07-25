İrfan Can Kahveci: 'Umarım Allahım bana Fenerbahçe'de şampiyonluklar görmeyi nasip eder!'

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Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertlilerin kamp süreci ve Avrupa macerası hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

"Milli takımdan sonra çok az dinlenme sürecim oldu. Antrenmanlarıma tatilde de devam ettim. Kendimi fizik olarak iyi hissediyorum. İyi çalışıyoruz. Elimden geleni yapıyorum. Takım ve kendi açımdan iyi bir sezon olacağını düşünüyorum."

"FEYENOORD BURALARI OYNAMAYI BİLEN İYİ BİR TAKIM"

"Önemli bir eşleşme. Çok az bir zaman kaldı. Feyenoord buraları oynamayı bilen iyi bir takım. Bizlerin daha iyi tanıdığı Robin van Persie var. Biz de çok çalışıp kazanmak istiyoruz ve o turu geçmek istiyoruz."

"UMARIM ALLAHIM BANA FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUKLAR GÖRMEYİ NASİP EDER"

"Duyurudan 3-4 ay önce anlaşmıştık kulüple. Benim için başka seçenek yoktu. Açıklanan videoyu da 3-4 ay önce hazırlamıştık. İş sadece imzaya kalmıştı. Fenerbahçe'de olmak mutluluk, gurur verici. Fenerbahçe'yi ailem gibi görüyorum. Güzel oldu benim için. Umarım kulübümüz için de hayırlı olur. Allahım bana Fenerbahçe'de şampiyonluklar görmeyi nasip eder."

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"KEYİF ALARAK OYNAMAYA ÇALIŞIYORUM"

"Oynadığım oyunun hazzını alıyorum. Ben zorluklarla büyüdüm, zorluklarla buralara geldim. Maçtan önce de aklıma küçüklük anılarımı getiriyorum, ne kadar zorluklarla buraya geldiğimi. Sahaya çıktığımda keyif alarak oynamaya çalışıyorum. Futbol çok önemli ülkemizde ama keyif almak da bu işin önemli bir parçası. Ülkemizde sanki bir savaş gibi, yabancı ülkelerde böyle değil. Biz ABD'ye gittik Milli Takım'la. Onlar bir etkinlik gibi görüyor. Keyif almamız da gerekiyor oynarken, izleyenlere de keyif vermek gerekiyor. Maçtan önce bu motivasyonla çıkıyorum."

"ARTIK ZOR GÜNLERE TAHAMMÜLÜM KALMADI"

"Fenerbahçe'de iyi günlerim de oldu, zor zamanlarım oldu. Geçen sene zor geçti. Bu sene elimizden geleni yapacağız. Ben de çok üzülüyorum. Benim de artık zor günlere tahammülüm kalmadı. Her ne olursa olsun taraftarımız bizi desteklesin, arkamızda olsunlar. İnşallah bekledikleri şeyleri vermeye çalışacağız."

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