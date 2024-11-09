İrfan Can Kahveci transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ile imzalıyor derken dünya devine gidiyor...

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Fenerbahçe ile sözleşme yenileyip yenilemeyeceği merak konusu olan İrfan Can Kahveci ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Oyuncunun menajeriyle yaz transfer döneminde sözleşme uzatmak için görüşen ancak sonrasında resmi adım atmayan Fenerbahçe yönetiminin geçtiğimiz haftalarda yeniden irtibata geçtiği belirtilmişti. Henüz anlaşmaya varamayan tarafların pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenilmişti.

TAKIMLAR YARIŞA GİRDİ

İrfan Can Kahveci'nin kontratının sezon sonunda sona ermesini fırsat bilen bazı kulüpler, sarı lacivertli takıma bonservis tutarı ödememek için 29 yaşındaki yıldız ile temasa geçti. Deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen takımlar, İrfan Can için adeta yarışa girdi.

SEVILLA GİRİŞİMLERE BAŞLADI

Fanatik'in İspanyol basınından derlediği habere göre, İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi takıma kazandırmak için girişimlere başladı. Sevilla'nın İrfan ile 3 yıllık sözleşme imzalamak istediği öne sürüldü.

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ARABİSTAN'DAN DA TEKLİFLER VAR

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin Suudi Arabistan pazarından da teklifler aldığı belirtildi. Milli yıldızın Arabistan'da oynamaya sıcak bakmadığı için bu teklifleri reddettiği ifade edildi.

BU SEZONKİ KARNESİ

31 Ocak 2021'de Başakşehir'den 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen İrfan Can, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıktı. Bu maçlarda 553 dakika sahada kalan milli oyuncu, takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.