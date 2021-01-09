İrfan Can Kahveci, Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'dan dikkat çeken gol sevinci
Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin Erzurumspor maçında yaptığı gol sevincinin benzerini Galatasaraylı futbolcular Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan, Gençlerbirliği maçında yaptı.
Yakın arkadaş oldukları bilinen İrfan Can Kahveci, Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, bu haftaki gol sevinçlerini benzer şekilde kutladı.
İrfan Can'ın Erzurumspor maçındaki gol sevincine nazire yapan Taylan ve Oğulcan, transfer söylentilerini de beraberinde getirdi.
Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada İrfan Can'ı takımında görmek istediğini belirtirken sarı kırmızılı iki futbolcunun gol sevinçleri dikkatlerden kaçmadı.
Karşılaşma sonrası her iki futbolcu da sosyal medya hesaplarından Gençlerbirliği maçındaki gol sevinçlerini paylaştı.
Antalyalı ve Oğulcan'ın bu sevinçleri sosyal medyada da çok konuşuldu.
Öte yandan, Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Oğulcan Çağlayan, Gençlerbirliği maçında attığı golle bu sezon ligdeki 3. golünü kaydetti.
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