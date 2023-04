İrfan Can Kahveci: 'Taraftarı kırdıysam özür dilerim, bu kulübün taraftarıyım'

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, kulüp televizyonuna önemli açıklamalar yaptı.

İşte İrfan Can Kahveci'nin sözleri;

Fenerbahçe’ye geleli 2,5 sene oldu. Sırf diğer tarafı seçmediğim, Fenerbahçe’yi seçtiğim için sürekli üstüme yapılan algılar var. 2,5 senenin en başından başlayayım. İlk geldiğimde şampiyonluğa giderken Sivasspor maçında, bizi çok üzen o maçta bir sakatlık yaşadım. O gün çok üzülmüştüm çünkü Fenerbahçe uzun zamandır şampiyonluk hasreti çekerken bunu değiştirmek için geldim buraya. Her şeyden çok istediğim Fenerbahçe’nin şampiyon olması. 2,5 senedir herkes algı yapma çabasında çünkü ben Fenerbahçe’yi seçtim. Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük kulübü. Her zaman karşıt görüşler, karşıt algı yapmaya çalışan insanlar oluyor bu kulübe karşı. Sakatlıklardan sonra kariyerimde hiç yaşamadığım üst üste sakatlıklar yaşadım ayrı ayrı yerlerden. Bu sene başı bunları atlatabilmek için profesyonel destekler aldım. Fenerbahçemizi şampiyon yapabilmek için elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalıştım. Bunun sonucunda bu sene 1 gün bile antrenman kaçırmadım, sakatlık yaşamadım

Kim üzülmez?

Fenerbahçe taraftarının beni ıslıklamasına üzülürüm. Kim üzülmez? Bu 2,5 senede zaman zaman oldu böyle şeyler. Hiçbir zaman taraftarımıza tepki göstermedim, tavır koymadım. Yapamam çünkü kendim Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe taraftarıyım. 4-1 yendik. İyi oynayan arkadaşlarımız vardı, maçtan sonra onların alkışlanması için ben direkt içeri girmek istedim. Hocamız da her zaman bana destek oldu. Biliyorlar psikolojik olarak nasıl bir durumda olduğumu çünkü taraftarlarımızın böyle davranmalarına çok üzülüyorum. O yüzden içeri girmek istedim, arkadaşlarım alkışlansın diye. O ortamı bozmak istemedim. Hocamız da beni teselli etmek için geldi, sarıldı. Ben de hocamıza, ‘Problem yok, ben içeri gireyim, tavrım yok.’ dedim. Orada bir görüntü yanlış anlaşılmaya yol açtı. Benim hiçbir zaman Fenerbahçe taraftarına karşı ne tavrım olabilir ne başka bir şey. Ben bu kulübün taraftarıyım. Fenerbahçe’nin şampiyon olması için elimden ne geliyorsa onu yaparım. Oynasam da, kulübede de otursam, tribünde de otursam takımın şampiyon olması için elimden ne geliyorsa yaparım. Her zaman da yapacağım

Hep bana destek oldular

Sezona bu sene iyi başladım. Sakatlıklarımdan kurtuldum, hem sakatlılarım üzerine hem de mental olarak destek alıyorum. Zor süreçler geçiriyoruz çünkü. Burası büyük bir camia. Sezona iyi başladım, iyi giderken bile yapılan algılar vardı. Ama iyi giderken kimse onları görmüyordu. Ama performansınız 1-2 maç düştüğü zaman bu sefer o algılar yerini buluyor. Bu dönemde de hem takım arkadaşlarım hem hocam hem yöneticilerim hem de Başkanımız bana hep destek oldu. Biliyorlar üzüldüğümü. Ben bu kulübün şampiyon olmasını herkesten çok istiyorum. Bu üzüntülü dönemlerimde de hem dışarıdaki arkadaşlarım hem buradaki arkadaşlarım bana destek olmaya çalıştılar

Kafamı dağıtmak için gittim

Maçtan sonra da üzüntümü bilen arkadaşım Uraz Kaygılaroğlu kendi yaptığı stand up gösterisine davet etti. Ben performansım düştüğünden beri dışarı çıkamıyorum çünkü çok üzüntülüyüm, çok kafama takıyorum. Eşimle çocuğumla bile güzel vakit geçiremiyorum. Çok üzüntülüyüm. Uraz, ‘Böyle bir gösterimiz var, sen de biraz kafanı dağıtırsın’ dedi. Ben de destek olmak için oraya gittim. Tabii ki özellikle bu dönemlerde bulunmamam gerekir. Kafamı dağıtmak için oraya gittim, sonra istenmeyen görüntüler oldu. Taraftarlarımızdan özür dilerim. Orada bulunmam bile benim açımdan yanlış. Zaten istememiştim ama arkadaşımı da kırmak istemedim. O da benim iyiliğim için bir şey istedi

Özür dilerim

Taraftarlarımızı kırdıysam onlardan özür dilerim. Böyle bir görüntü vermeyi hiçbir zaman istemem. Ben kendim Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe’nin şampiyon olması için her zaman elimden geleni yaparım oynasam da oynamasam da. Burada olsam da olmasam da Fenerbahçe’nin her zaman şampiyon olmasını isterim. Bunun için de her şeyi yaparım. Sezon başı iyi başladım. Alışık olmadığım bir mevkiide oynamama rağmen o mevkiiye bile alışmaya çalıştım, çabaladım. İyi de gidiyordu her şey. Sonra 2-3 maç performansım düştükten sonra bu üstüne gelen algılarla birlikte mental olarak çok tükendim

Beraber olmamız lazım

Sezon başında kariyerimin belki de en iyi başlangıcını yaptım. İstatistik olarak da çok iyi gidiyordum. Dünya Kupası arasından sonra takımda olduğu gibi bende de biraz performans düşüklüğü oldu. Sonra mental problemler de oldu. Bunun için profesyonelle çalışıyorum, her şeyi yapıyorum. 9 hafta kaldı. Taraftarımız kim olursa olsun bizimle beraber olsunlar son haftaya kadar. Ben inanıyorum ki 2 kupayı da buraya getireceğiz inşallah. Beraber olmamız lazım, birlik olmamız lazım. Türkiye’de Fenerbahçe tek bir kulüp, herkes Fenerbahçe’ye karşı. Hep bir arada olmamız lazım. Bu süreçte algılara da gelmememiz lazım

Hiçbir zaman tavrım olmadı

Ben her zaman kendimi özeleştiri yapıyorum. Performansım düştüğünde ben kendimi de görüyorum. Ama bu benim bilerek yaptığım bir şey değil. Performansım düştüğünde ben de farkına varıyorum ama tekrar yükseltebilmek için elimden geleni yapıyorum. Bazen ‘taraftarımız haklı kızmakta’ diyorum. Benim taraftara karşı hiçbir zaman tavrım olmadı, bundan sonra olamazda