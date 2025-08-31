İrfan Can Kahveci: 'Taraftara bir borcumuz var!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'nin deplasmanda 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Edson Alvarez ve İrfan Can Kahveci, maç sonu açıklamalarda bulundu.

EDSON ALVAREZ: KATKI SAĞLAMAYA GELDİM

"Önemli bir galibiyet elde ettik. Takım ve bireysel olarak geliştireceğiniz şeyler vardır. En iyi performansımdan uzaktayım. Galibiyetten ötürü mutluyum. Yolumuza devam edeceğiz.

Oyuncularımızın hepsi iyi. Ben de katkı sağlamaya geldim, dinlenmeye gelmedim! Biz bir aileyiz, herkes elinden gelenin en iyisini yapacak.

Kendi oyun stilim hakkında şunu söyleyebilirim; defansif olarak kuvvetliyim ama toplu oyunu, gol atmayı çok severim. Takım arkadaşlarımı tanıdıkça ben onları, onlar beni yukarıya çıkaracaktır."

İRFAN CAN KAHVECİ: "ASLOLAN FENERBAHÇE'DİR!'

"Bugün güzel bir oyun ortaya koyduk ilk yarı. Ne desem bilmiyorum yani. Biliyorum ki taraftarlar hep arkamda. Oyundan çıkarken bağırdılar, bu beni çok duygulandırdı. Onlara bir başarı borcumuz var. Biz buradayken onlara bu borcumuzu, şampiyonlukları inşallah vereceğiz. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmasınlar. Onları çok seviyoruz. Elimizden geleni yapacağız.

Ben kendimi hep hazır tuttum. Fenerbahçe için her zaman her şeyimi veririm. Hocalar, futbolcular gider ama aslolan Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe hiç vazgeçmez. Arkamızda olsunlar. Hocamız gitti. Ona da teşekkür ederiz. Her hocadan bir şeyler öğreniyoruz. Taraftar arkamızda olsun. Oyundan çıkarken taraftarlar ismimi bağırdı, çok duygulandım. Tüm oyuncularımızın arkasında dursunlar. Elimizden geleni yapacağız."