İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu! Archie Brown kavgası ve prim açıklaması: Prim için arkadaşlarımı gırtlaklamışım, benim için böyle bir değeri yok

Haberin Devamı

Fenerbahçe’nin kadro dışı bırakılan oyuncularından İrfan Can Kahveci, konuya ilişkin ilk kez açıklamada bulundu.

İrfan Can Kahveci’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

Siz daha fazlasını hak ediyorsunuz buna inanıyorum. Bu süreçte sosyal medyadan tamamen uzaktım sakatlığıma ve aileme odaklandım. İlk günden beri arkadaşlarım ve ailem bana çıkan haberleri gönderdi ama hepsinden uzaklaşmak için hiçbirisinin kafamın içine girmesine müsaade etmedim. Öncelikle verilen karara tamamen saygı duyuyorum ne yönetimimizle ne de hocamla hiç bir problemim yok bu süreç boyunca da olmadı. Tüm takım arkadaşlarımla da aynı şekilde. Sakatlığımı tamamen atlattım verilen program dahilinde antrenman yapmaya devam ediyorum. Benim Fenerbahçe'nin iyiliğini düşünmemem ya da galibiyetlerine sevinmemem mümkün değil.

Haberin Devamı

Bugün ailemleyken bir taraftarımızdan duyduğum şeyler beni çok üzdü ve yapılan haberler hakkında konuşmam gerektiğini anladım. Başından beri her şeye cevap verebilirdim ama yönetimimizin aldığı karara saygı duydum takım arkadaşlarımın zorlu fikstürde bu gündemle zarar görmesini istemedim. Çok şükür her şey takımımız adına iyi gidiyor.

Ben de şahsi olarak bazı şeylere cevap verme hakkım olduğunu düşünüyorum çünkü artık neredeyse her gün çevremden bana yalan haberler gönderiliyor ve insanlar bunlara inanıyor. Bundan sonra buradan cevap vermeme değer tüm yalan haberleri yalanlayacağım.

ARCHIE BROWN İLE KAVGA ETTİ İDDİASI

Prim için takım arkadaşlarımı gırtlaklamışım, siz para için bunları söylüyor olabilirsiniz ama benim için paranın primin böyle bir değeri yok. Kesinlikle böyle bir şey yaşanmadı. Ben prim için bir gün olsun ağzımı açmadım, hiçbir takım arkadaşımla da böyle bir kavga etmedim. Yaşananlar soyunma odasını bilen herkes için çok normal ve 5 dakika sonra kapanan bir konu.

Haberin Devamı

Şu anda tek önemsediğim şey, ekmek yediğim ve gönül verdiğim kulübümün başarısı. Benim katkı veremediğim şekilde olsa bile iyi günler geçiriyor olmamız mutlu ediyor. Fenerbahçeliliğimin tartışılması beni çok üzüyor ve bilinsin ki saha içinde yada dışında hatalar yapıyorsam da hepsi Fenerbahçe daha iyi olsun diye verdiğim kararlardan.

Tek odaklandığım şey kendimi hazır tutup yeniden Fenerbahçe forması giyeceğim günlerin gelmesi ve futbola dönebilmek.

Bu süreçte yanlış anlaşılmalardan dolayı bile olsa hayal kırıklığına uğramış tüm taraftarlarımızdan özür diliyorum. Beni her süreçte destekleyen herkese teşekkür ederim."