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İrfan Can Kahveci 'saldırı'dan PFDK'lık oldu! Rakibinin boğazını sıkınca...

#İrfan Can Kahveci#Atakan Çankaya#Fenerbahçe

Göztepe maçının devre arasında rakibi Atakan’ın boğazını sıkan F.Bahçeli yıldız ceza alacak. Soyunma odası koridorlarında gerçekleşen olay nedeniyle 44. maddeden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen İrfan Can’a normal şartlarda 5-10 maç arası ceza çıkmalı. Ancak Atakan’ın tahrik ettiği raporlara yansıdı ve ceza 2-3 maça inebilir.

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Süper Lig’de üst üste başarısız sonuçlar alan Fenerbahçe’de son haftaların önemli ismi İrfan Can Kahveci, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmada rakibi Atakan Çankaya’nın boğazını sıkan sarı lacivertli oyuncu, ‘saldırı’ gerekçesiyle 44. maddeden PFDK’ya sevk edildi.

Müsabakanın ilk yarısının bitiminde ve soyunma odası koridorlarında yaşanan olayda, Göztepeli Atakan’ın İrfan Can’ın yanına gelerek bazı sözler sarf ettiği ve ardından Fenerbahçeli futbolcunun da sinirlerine hakim olamayıp rakibinin boğazını sıktığı ifade edildi.

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YÜKSEK BiR CEZA ALABiLiRDi

Kurallara göre; 44. maddeden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen bir futbolcu, 5-10 maç arasında men cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Ancak yaşanan olay sırasında Göztepeli oyuncunun, İrfan Can Kahveci’ye yönelik sözlerinin tahrik unsuru içerdiği tespit edilirken, bu nedenden dolayı yıldız futbolcunun cezasının 2-3 maç arasında çıkması bekliyor. Bu noktada İrfan Can en az ligdeki Rizespor ve G.Antep maçlarında yok.

YAYINCI KURULUŞUN KAMERASI TESPiT ETTi

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Atakan Çankaya ile İrfan Can Kahveci arasında yaşanan olayın tespitinin, yayın kuruluş kamerası aracılığı ile sağlandığı öğrenildi. İki futbolcunun soyunma odası koridolarındaki gerginliklerinin incelenmesinin ardıdan da Fenerbahçeli yıldızın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiği aktarıldı.

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#İrfan Can Kahveci#Atakan Çankaya#Fenerbahçe

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