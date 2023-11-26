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İrfan Can Kahveci: Önemli eksiklerimiz var

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#Fenerbahçe#Dusan Tadic#İrfan Can Kahveci
İrfan Can Kahveci: Önemli eksiklerimiz var
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2023 21:39

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci konuştu.

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Fenerbahçeli futbolcular Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci, Fatih Karagümrük galibiyetini değerlendirdi.

En iyi oyunlarını oynamadıklarını kaydeden Dusan Tadic, "Önemli bir 3 puan aldık. En iyi oyunumuzu oynamadık, daha iyisini yapabilirdik. Ancak iyi olan şey, takımın karakter göstermesiydi. Taraftarın oluşturduğu güzel atmosferle geri döndük ve galibiyet aldık. Bu maçta analiz edeceğimiz şeyler olacak. Ancak bazen bu tip iyi oynayamadığınız maçlar olabiliyor. Dolayısıyla böyle maçlarda 3 puan almak çok önemli." dedi.

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İrfan Can Kahveci ise "Daha iyi olabilirdik. Eksiklerimiz var ama liderliğimizi sürdürüyoruz. Böyle zor maçlar da olacak ama kazanmasını bildik. Takıma teşekkür ederim. Yoğun bir periyottan geçiyoruz. Eksiklerimiz var, bunlar da önemli isimler. Onlar döndükten sonra sezon başındaki tempoda gideceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

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#Fenerbahçe#Dusan Tadic#İrfan Can Kahveci

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