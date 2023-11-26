İrfan Can Kahveci: Önemli eksiklerimiz var

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Fenerbahçeli futbolcular Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci, Fatih Karagümrük galibiyetini değerlendirdi.

En iyi oyunlarını oynamadıklarını kaydeden Dusan Tadic, "Önemli bir 3 puan aldık. En iyi oyunumuzu oynamadık, daha iyisini yapabilirdik. Ancak iyi olan şey, takımın karakter göstermesiydi. Taraftarın oluşturduğu güzel atmosferle geri döndük ve galibiyet aldık. Bu maçta analiz edeceğimiz şeyler olacak. Ancak bazen bu tip iyi oynayamadığınız maçlar olabiliyor. Dolayısıyla böyle maçlarda 3 puan almak çok önemli." dedi.

İrfan Can Kahveci ise "Daha iyi olabilirdik. Eksiklerimiz var ama liderliğimizi sürdürüyoruz. Böyle zor maçlar da olacak ama kazanmasını bildik. Takıma teşekkür ederim. Yoğun bir periyottan geçiyoruz. Eksiklerimiz var, bunlar da önemli isimler. Onlar döndükten sonra sezon başındaki tempoda gideceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.