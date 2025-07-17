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İrfan Can Kahveci, ne Beşiktaş'a, ne Trabzonspor'a gidiyor!

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Jose Mourinho
İrfan Can Kahveci, ne Beşiktaşa, ne Trabzonspora gidiyor
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 07:00

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'den ayrılacağı iddilarına kulüpten yalanlama geldi. Peki İrfan kalacak mı, gidecek mi? Hürriyet açıklıyor...

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Fenerbahçe'de 2023-24’e damga vurduktan sonra geride kalan sezonda yeterli süre alamayan İrfan Can Kahveci’nin geleceğiyle ilgili sarı lacivertli kulüpten açıklama geldi. Milli futbolcu 2023-24’te 30’u ilk 11’de 46 resmi maça çıkıp 18 gol, 12 asistle kariyer rekoru kırarken 2024-25’te sadece 14’ü ilk 11’de olmak üzere 42 maçta 3 gol, 4 asistlik katkı verdi. İrfan’ın geçtiğimiz sezon yeterince süre alamamasından kaynaklı “Mourinho kadroda düşünmediği için Beşiktaş’a gidecek”, “Trabzonspor İrfan Can’ı istiyor” şeklindeki haberlere Fenerbahçe cephesi son noktayı koydu; “İrfan Can Kahveci’den memnunuz ve kadroda düşünülmediği şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor.”

Takıma katkı vermeyi çok istiyor

İrfacan'ın takımda düşünülmediği şeklinde iddialar yalanlanırken kulüp cephesinden konuyla ilgili şu değerlendirmeler yapıldı: “İrfan Can sakatlık problemlerinden tamamen kurtuldu. İstanbul’daki hazırlık çalışmalarının ve Portekiz kampının en istekli ve hazır oyuncularından biri olarak çalışmalarda göz dolduruyor. Mourinho’nun kendisine yönelik bir ön yargısı kesinlikle yok.

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Hazırlık maçlarında kendisinin ne kadar hazır olduğunu herkes görecek. Bu sezon daha fazla süre almasını ve şampiyonluk yolunda Fenerbahçe’ye katkı vermesini bekliyoruz. İrfan da Fenerbahçe’yi çok seviyor ve şampiyonluk yarışında takıma katkı vermeyi çok istiyor.”

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SAHADA KALDIĞI SÜRE YARI YARIYA AZALDI

Bir önceki sezon 2 bin 860 dakika oynamasına rağmen 2024-25’te aldığı süre neredeyse yarı yarıya kadar (1446 dakika) düşen İrfan Can Kahveci geçtiğimiz sezon sakatlıklar yüzünden istikrar yakalamakta zorlanmıştı. Kadroda yeterince şans bulamamasının ardından hakkında “Jose Mourinho bu yıl da kadroda düşünmüyor, bu yıl da akıbeti aynı olacak” yorumları yapılan 30 yaşındaki futbolcu yeni sezona iddialı bir şekilde girmeye hazırlanıyor. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde sezonun açılmasının ardından çalışmaların en dikkat çeken isimlerinin başında İrfan Can Kahveci geliyor.

İrfan Can Kahveci, ne Beşiktaşa, ne Trabzonspora gidiyor

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F.BAHÇE’DE 42 MAÇTA 3 MiLLi TAKIM’DA 4 MAÇTA 2 KEZ AĞLARI SARSTI

İrfan Can Kahveci geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 42 resmi maçta görev alırken 3 kez ağlara havalandırmayı başardı. Bu gollerin 2’si 26 Süper Lig maçında geldi. 30 yaşındaki yıldız milli forma ile Uluslar Ligi’nde 4 maçta ise 2 kez fileleri sarstı.

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Jose Mourinho

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