İrfan Can Kahveci: Kariyerimin en kolay gollerinden biriydi

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda İrfan Can Kahveci ve Hakan Çalhanoğlu açıklamalar yaptı.

Zemin ve rakipten dolayı zorlandıklarını kaydeden Hakan Çalhanoğlu, "Zor bir maçtı, zor bir zemindi. Bahane olarak söylemek istemiyorum ama zorlandık. Karadağ iyi bir takım, biz oyundan düşmemeye çalıştık. Sonuna kadar inandık. Gol atacağımıza inanıyorduk. Sabırlı olmamız gerekiyordu. İzlanda ve Galler berabere kaldı, bizim için çok iyi. İnşallah böyle devam eder. Büyük bir havuzumuz var. Bu bizim için çok önemli. Oyuna giren-çıkan fark etmiyor. Bugün de girenler fark yarattı bence. Önemli olan galibiyeti almaktı burada. Samsun halkına da teşekkür etmek istiyorum. Bizi çok güzel desteklediler." şeklinde konuştu.

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İZLANDA MAÇI DEĞERLENDİRMESİ

İzlanda maçı hakkında konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Uzun bir seyahat var önümüzde. Bu da işimizin bir parçası. Bugünden itibaren dinleneceğiz ve İzlanda maçına bakacağız." dedi.

"KADINLAR BİZİM BAŞIMIZIN TACI"

Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan İrfan Can Kahveci, "Bugün Dünya Kız Çocukları Günü; biricik anneme, ablama, eşime ve ülkemizdeki tüm kadınlara minnettarlığımı sunuyorum. Bu sözlerle başlamak istiyorum. Kadınlar bizim başımızın tacı." dedi.

"EN KOLAY GOLLERİMDEN BİRİYDİ"

Kariyerinin en kolay gollerinden birini attığını söyleyen İrfan Can Kahveci, "Böyle maçlar zor oluyor. Karadağ'ı tarihimizde iki farklı yenememiştik, tek farkla kazandık. Bu tarz maçlar oluyor. Kazandığımız için mutluyuz. Kariyerimin en kolay gollerinden biriydi, mutluyum." şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH YENİ BİR İLKİ DE BAŞARABİLİRİZ"

"Deplasmanda ilk İzlanda galibiyeti de gelir mi?" sorusuna ise İrfan Can, "İnşallah diyorum. Çok ilkleri başardık geçtiğimiz sene. İnşallah yeni bir ilki de başarabiliriz." yanıtını verdi.