İrfan Can Kahveci, İsviçre - Türkiye maçında golü attı, oyunda kaldı

Teknik Direktör Şenol Güneş, performansından memnun kalmadığı İrfan Can Kahveci'yi oyundan almak için hazırlık yaptı. Ancak İrfan Can, skoru 2-1'e getiren golü atınca Şenol Güneş, İrfan yerine Ozan Tufan’ı kenara aldı.

Gol öncesinde değişiklik evrakları UEFA’ya iletildiği için Bakü Olimpiyat Stadı'nda İrfan’ın oyundan alındığı anons edildi.

İrfan Can Kahveci'nin 21 numaralı forma numarası ise dev ekrana yansıtıldı.

İlk kararından vazgeçen Şenol Güneş, İrfan Can Kahveci'yi 80. dakikada oyundan alırken yerine Orkun Kökçü dahil oldu.

Oyundan çıkan İrfan Can taraftarlar tarafından alkışlandı.