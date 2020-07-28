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GeriFutbol İrfan Can Kahveci: İnşallah Sevilla'ya giderim
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Futbol
Haber Giriş: 28.07.2020 - 01:10,Son Güncelleme:

İrfan Can Kahveci: İnşallah Sevilla'ya giderim

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İrfan Can Kahveci: İnşallah Sevilla'ya giderim
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Başakşehirli İrfan Can Kahveci, şampiyon olmaları ve Sevilla'ya transferi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TRTSpor'a konuşan İrfan Can Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

"Bazen maç içinde kopmalar oluyor bende, bunu nasıl geliştireceğimi bilmiyorum. Şampiyonluk maçından önce Mahmut abiye, 'Bugün bir gol atsam da, İrfan attı, şampiyonluk geldi' desem sana dedim. Gitti Mahmut abi attı, maçtan sonra geldi 'Mahmut attı, şampiyonluk geldi' dedi bana.

"İNŞALLAH SEVILLA OLUR"
Sevilla haberleri çıkıyor, geçen sene eşimle, dostumla konuşurken hep Sevilla, Atletico Madrid gibi takımları hayal ediyordum. Sevilla ile Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamıştık, şehri çok beğenmiştim. İnşallah orası olur. Türkiye'den resmi teklif gelmedi, ilgilenenler var, konuştuklarımız da oldu ama benim hedefim, önceliğim Avrupa.

"EMBE AĞABEY BENİMLE ÇOK DALGA GEÇİYORDU"
"Emre ağabey çok dalga geçiyordu benimle, biraz psikolojimi bozdu. Çok kiloluydum çünkü. Geldiğimde 82 kiloydum, sonra 75'e düştüm. Çok katkısı oldu bana." 

İrfan Can Kahveci: İnşallah Sevillaya giderim

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