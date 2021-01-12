İrfan Can Kahveci - Galatasaray flörtünde son dakika! Takas için tam üç isim...

Galatasaray ile Başakşehir arasında İrfan Can Kahveci satrancı... Başakşehir, karlı bir anlaşmaya imza atmaya çalışırken, Galatasaray ise olabildiğince düşük maliyetlerle ya da takasla bu transferi bitirmek istiyor. Yıldız oyuncunun sözleşmesinin 2024'te bitmesi Başakşehir'in elini güçlendirirken, Galatasaray'ın kozu ise oyuncunun sarı kırmızılı takımda forma giymek istemesi. İşte 4 maddede transferin perde arkası ve yaşananlar...

Henry Onyekuru'yu Monaco'dan satın alma opsiyonu ile kiralık olarak yeniden kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, İrfan Can Kahveci için de bütün imkânlarını zorluyor.

Galatasaray, Fatih Terim'in çok istediği 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için Başakşehir'le yoğun bir pazarlık sürdürüyor.









İŞTE MADDE MADDE İRFAN CAN GERÇEKLERİ:

1- Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak arasında geçen hafta görüşme gerçekleşti.

2- Başkan Gümüşdağ pazarlıkta İrfan Can Kahveci'ye 10 milyon Euro değer biçince takas ve zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülleri masaya koyuldu.

3- Galatasaray dışında Rusya'dan bir teklif alan İrfan Can'ın tercihi sarı-kırmızılı takım oldu ve gitmek istediğini Başakşehir Yönetimi'ne söyledi. Luyındama dışında Babel ve Diagne seçenekleri de gündeme getirildi. İrfan Can'a 1 milyon Euro yıllık garanti ücret veren Başakşehir, takası kabul etmesi halinde aradaki ücret farkını Galatasaray'a ödetecek.

Galatasaray İrfan Can'ı, İrfan Can Galatasaray'ı istiyor, Başakşehir de bu transferden kârlı çıkmanın planlarını yapıyor. İki kulüp arasında görüşmeler bu hafta devam edecek.

BU SEZON NE YAPTI?

İrfan Can, bu sezon ligde 15 maça çıkarken takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 karşılaşmada 3 gol ve 1 asistle oynadı.

AYTAÇ OLMAZSA SALİH UÇAN

Orta sahaya yerli alternatif arayan Galatasaray, Aytaç Kara ile kesin anlaşma sağladı. Kasımpaşa, ara transfer dönemi içerisinde Aytaç'a bonservisini vermezse bu transfer için 27 yaşındaki oyuncunun sezon sonu serbest kalması beklenecek ve Salih Uçan için Aytemiz Alanyaspor'un kapısı çalınacak.

YOUSSOUF İÇİN KRİTİK GÜN!

Sezon başında aldığı Etebo'dan memnun kalmayan Galatasaray, ön libero transferi için Youssouf Ndayishimiye'nin işini bugün bitirmek istiyor. Türkiye Kupası'nda Malatya'ya konuk olacak Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye için burada son kez masaya oturacak ve transferi bitirmeye çalışacak. Bu arada Burundili ön libero ile ilgilenen Avrupa'dan 2 takımın transferden çekilmesi sarı kırmızılıların elini güçlendirdi. (Sabah)